В Туле молодой человек украл банковскую карту у своей знакомой

Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному в отношении 20-летнего туляка. Он обвиняется в краже.

В ходе следствия было установлено, что в ночь с 9 на 10 июня обвиняемый, находясь в квартире своей знакомой на улице Кутузова, вытащил из ящика мебельной стенки банковскую карту и руководство по эксплуатации с пин-кодом, а затем скрылся.

С 17 по 19 июня он обналичил денежные средства через банкоматы, установленные на территории города, и оплачивал товары по безналичному расчету. Зная, что при снятии наличных его могут записать видеокамеры, злоумышленник просил о помощи своих знакомых. Общая сумма ущерба составила более 106 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей был частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.