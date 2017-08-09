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В Туле молодой человек украл банковскую карту у своей знакомой

В Туле молодой человек украл банковскую карту у своей знакомой

К снятию денег в банкоматах злоумышленник привлекал своих знакомых.

Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному в отношении 20-летнего туляка. Он обвиняется в краже.

В ходе следствия было установлено, что в ночь с 9 на 10 июня обвиняемый, находясь в квартире своей знакомой на улице Кутузова, вытащил из ящика мебельной стенки банковскую карту и руководство по эксплуатации с пин-кодом, а затем скрылся.

С 17 по 19 июня он обналичил денежные средства через банкоматы, установленные на территории города, и оплачивал товары по безналичному расчету. Зная, что при снятии наличных его могут записать видеокамеры, злоумышленник просил о помощи своих знакомых. Общая сумма ущерба составила более 106 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей был частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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