Матч «Спартака» и тульского «Арсенала» будет судить Сергей Куликов

Фото – «Тульский футбол»

Сегодня, 9 августа «Арсенал» сыграет с красно-белыми.

9 августа в Москве на стадионе «Открытие-Арена» пройдет матч 5-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом». Главным судьей игры назначен Сергей Куликов из Саранска.

Помогать главному арбитру будут Владислав Назаров из Невинномысска и ставрополец Алексей Ширяев. Резервный судья — Алексей Николаев. Инспектор — Сергей Зуев, делегат РФПЛ — Айваз Казиахмедов (все — Москва).