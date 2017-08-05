Завтра в Туле встретятся «Арсенал» и ленинградский «Тосно»
Напомним, матч четвертого тура чемпионата России по футболу пройдет на центральном стадионе Тулы. Начало - в 15.00.
Матч обслужит команда арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Арсенал».
Напомним, что в предыдущих играх тульской команде удалось взять три очка, а вот тосненцы потерпели три поражения подряд, поэтому намерены реабилитироваться.
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