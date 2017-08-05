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Ясногорская УК задолжала своим сотрудникам свыше 400 тысяч рублей

Ясногорская УК задолжала своим сотрудникам свыше 400 тысяч рублей

Прокуратура Ясногорского района провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Управляющая компания «Ясногорскжилкомсервис».

Установлено, что девять сотрудников организации не получили заработную плату. Задолженность перед ними составила 425 953 рубля.

Прокурор района в интересах сотрудников УК направил в суд заявления о вынесении судебного приказа о взыскании заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

5 августа, в 19:30 +2
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