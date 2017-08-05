Тульский кремль превратился в пряничную страну

Фото Юлии Гришиной

Здесь сегодня проходит второй межрегиональный фестиваль "День Пряника".

Исконно тульские аттракционы и кулинарные шедевры пряничных дел мастеров из Орловской, Калужской, Нижегородской, Архангельской, Московской, Псковской, Ярославской области сегодня в Тульском кремле!

Гости праздника сейчас строят домики из пряников, собирают пазл из белевской пастилы, расписывают любимое лакомство глазурью и даже создают собственный пряник в настоящей дровяной печи.

Гости из Санкт-Петербурга презентовали музей, в котором собраны образцы пряников из 10 стран и 29 городов России.