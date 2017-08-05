Фото Юлии Гришиной
Тульский кремль превратился в пряничную страну
Здесь сегодня проходит второй межрегиональный фестиваль "День Пряника".
Исконно тульские аттракционы и кулинарные шедевры пряничных дел мастеров из Орловской, Калужской, Нижегородской, Архангельской, Московской, Псковской, Ярославской области сегодня в Тульском кремле!
Гости праздника сейчас строят домики из пряников, собирают пазл из белевской пастилы, расписывают любимое лакомство глазурью и даже создают собственный пряник в настоящей дровяной печи.
Гости из Санкт-Петербурга презентовали музей, в котором собраны образцы пряников из 10 стран и 29 городов России.
Другие статьи по темам
Событие
Место