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Тульский кремль превратился в пряничную страну
Фото Юлии Гришиной

Тульский кремль превратился в пряничную страну

Здесь сегодня проходит второй межрегиональный фестиваль "День Пряника".

Исконно тульские аттракционы и кулинарные шедевры пряничных дел мастеров из Орловской, Калужской, Нижегородской, Архангельской, Московской, Псковской, Ярославской области сегодня в Тульском кремле! 

Гости праздника сейчас строят домики из пряников, собирают пазл из белевской пастилы, расписывают любимое лакомство глазурью и даже создают собственный пряник в настоящей дровяной печи.

Гости из Санкт-Петербурга презентовали музей, в котором собраны образцы пряников из 10 стран и 29 городов России. 

5 августа, в 17:20 +7
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