На экономическом форуме компания Carlsberg Group представила свои исследования

Исследование определило, что за 3 года на территории РФ компаниям удалось сократить средние удельные выбросы парниковых газов на единицу продукции на 4,9%.

1 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла презентация уникального исследования лучших практик в области устойчивого развития международных производителей продуктов питания, напитков и товаров повседневного спроса, ведущих бизнес в России.

Андерс Беринг, вице-президент по корпоративным отношениям Carlsberg Group, представил опыт компании в реализации проектов по устойчивому развитию и практики, представленные для исследования.

Презентация исследования и дискуссия о состоянии корпоративной социальной ответственности на современном этапе и ее перспективах развития прошли в рамках заседания комитета по Корпоративной социальной ответственности Ассоциации менеджеров, при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

Исследование проведено EY при участии компаний-членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). Это первое исследование, в рамках которого рассматривается вклад участников в экономику и социальную сферу страны, а также в защиту окружающей среды через призму принятых в 2015 году Целей устойчивого развития ООН. Ключевой задачей исследования является анализ мотивов, которые движут компаниями при разработке программ и инициатив по различным направлениям устойчивого развития, путем изучения историй успеха и лучших практик.

«Четыре стратегических приоритета Carlsberg Group поддерживают цели ООН в области устойчивого развития. В том числе наша работа внесет вклад в увеличение применения альтернативных источников энергии, сокращение отходов и снижение рисков, связанных с ограниченностью водных ресурсов. Мы готовы развивать партнерство с органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами для достижения глобальных целей. Carlsberg Group стремится создавать ценность в долгосрочной перспективе для бизнеса и местных сообществ в регионах нашего присутствия», − отметил Андерс Беринг, вице-президент по корпоративным отношениям Carlsberg Group.

Исследование определило, что за три года на территории Российской Федерации компаниям удалось сократить средние удельные выбросы парниковых газов на единицу продукции на 4,9%. «Балтике», например, за период с 2010-го по 2016 годы удалось снизить выбросы СО2 на 16%.

В числе лучших практик, которые компания представила для исследования – внедрение в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) системы энергоменеджмента, соответствующей международному стандарту ISO 50001. Компания стала первым российским участником проекта «Развитие рыночных механизмов повышения энергоэффективности энергоемких отраслей российской промышленности», который реализует UNIDO.

В 2015 году «Балтика» получила награду «За лидерство в индустрии по внедрению энергоменеджмента по программе UNIDO» на Венском энергетическом форуме. Данная система энергоменеджмента помогла выстроить эффективные бизнес-процессы и применить современные методы управления информацией и технологиями для снижения энергопотребления.

Благодаря этой и другим инициативам в 2016 году «Балтика» сократила удельные показатели по сравнению с 2010 годом: потребление электроэнергии – на 24%, потребление тепловой энергии – на 35%, потребление воды – на 22%.

Согласно исследованию, ежегодный суммарный объем прямых инвестиций в экономику, поступающих от компаний-участников исследования, исчисляется десятками миллиардов рублей. Помимо этого, компании локализуют и создают устойчивые цепочки поставок, тем самым поддерживая отечественных производителей. Так, по данным на 2016 год, в среднем по участникам исследования более 75% закупочных процедур осуществляется у местных поставщиков, а у отдельных компаний этот показатель достигает 90%.

Процент локальных поставщиков, с которыми работала «Балтика» в 2016 году по закупке сырья и упаковки составил более 90%. Посмотреть полную версию исследования можно здесь.