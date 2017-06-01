Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле продолжается ремонт дорог
Ремонтные работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга.
В Туле рабочие продолжат ремонтировать дороги. Работы выполняют специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы», ООО «Трансдорстрой» и ООО «ВиаСтрой».
Сегодня, 1 июня, ремонт делали по нескольким адресам:
- ул. Новотульская;
- ул. Н. Руднева;
- ул. Демешковская.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ремонтные работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга.
Дефекты дорожного покрытия выявляются сотрудниками администрации, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.
Заявки от жителей принимаются по телефону 30-47-81.
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