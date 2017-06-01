В Туле продолжается ремонт дорог

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле рабочие продолжат ремонтировать дороги. Работы выполняют специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы», ООО «Трансдорстрой» и ООО «ВиаСтрой».

Сегодня, 1 июня, ремонт делали по нескольким адресам:

ул. Новотульская;

ул. Н. Руднева;

ул. Демешковская.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ремонтные работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга.

Дефекты дорожного покрытия выявляются сотрудниками администрации, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.

Заявки от жителей принимаются по телефону 30-47-81.