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В Туле продолжается ремонт дорог
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продолжается ремонт дорог

Ремонтные работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга.

В Туле рабочие продолжат ремонтировать дороги. Работы выполняют специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы», ООО «Трансдорстрой» и ООО «ВиаСтрой».

Сегодня, 1 июня, ремонт делали по нескольким адресам:

  • ул. Новотульская;
  • ул. Н. Руднева;
  • ул. Демешковская.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ремонтные работы выполняются горячим асфальтом и методом пневмонабрызга.

Дефекты дорожного покрытия выявляются сотрудниками администрации, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.

Заявки от жителей принимаются по телефону 30-47-81.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:24 0
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