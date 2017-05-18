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Болельщики «Арсенала»: «Верните на пост тренера Аленичева!»
Фото из архива Myslo.

Болельщики «Арсенала»: «Верните на пост тренера Аленичева!»

Такая петиция появилась на сайте change.org. На данный момент ее подписали девять человек.

На сайте change.org появилась петиция от болельщика «Арсенала». Он просит сменить главного тренера команды Сергея Кирьякова на Дмитрия Аленичева:

– Уважаемые руководители ФК «Арсенал» Тула и руководство Тульской области, прошу вас повлиять на ситуацию с главным тренером нашего горячо любимого клуба.

Сергей Кирьяков показал свою полную несостоятельность на посту главного тренера: у команды нет ни результатов, ни хотя бы какого-то рисунка игры.

Хотел бы предложить вернуть на пост главного тренера Дмитрия Анатольевича Аленичева — человека-легенду, который стоял у истоков возрождения команды города оружейников.

При нем наш клуб из любителей вышел в Премьер-лигу в кратчайшие сроки, и пусть не сумел закрепиться там, было видно, что команда играет в зрелищный футбол и отдается игре, — пишет болельщик.

Дмитрий Аленичев после «Арсенала» был главным тренером московского «Спартака». По некоторым данным, сейчас Аленичева пригласили работать в казахстанский «Кайрат». Однако официально это не подтверждается.

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