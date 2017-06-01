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«Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей

Таковы итоги второго стыкового матча с «Енисеем».

В среду, 31 мая, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По итогам второго стыкового матча «Арсенал» — «Енисей» тульский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

Такую сумму придется выплатить оружейникам за использование болельщиками пиротехники.

Отметим, что по итогам сезона «Арсенал» оштрафовали за различные нарушения на 1 125 000 рублей.

Среди клубов РФПЛ туляки заняли пятую строчку. Больше всех заплатил клуб «Спартак» — 7 185 000 рублей, меньше всех — «Уфа» — 80 тысяч рублей.

Сюжет: Арсенал
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