«Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

В среду, 31 мая, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По итогам второго стыкового матча «Арсенал» — «Енисей» тульский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

Такую сумму придется выплатить оружейникам за использование болельщиками пиротехники.

Отметим, что по итогам сезона «Арсенал» оштрафовали за различные нарушения на 1 125 000 рублей.

Среди клубов РФПЛ туляки заняли пятую строчку. Больше всех заплатил клуб «Спартак» — 7 185 000 рублей, меньше всех — «Уфа» — 80 тысяч рублей.