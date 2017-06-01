В Тульской области построят завод по производству соли

Фото Татьяны Алексеевой.

На территории Киреевского района будет построен современный завод по вакуум-выпарке соляного раствора для налаживания производства соли «Экстра» объемом 60 тыс. тонн в год.

– Сегодня мы подписали соглашение о строительстве нового производства в Тульской области по производству соли экстра-класса. Это выполнение государственной программы импортозамещения на территории региона. Это определенный импульс социально-экономического развития Тульской области – на предприятии будет создано 150 рабочих мест. Мы приветствуем наших новых партнеров и будем оказывать им всестороннюю поддержку, – сказал, подписывая соглашение, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Компанию «Киреевский солепромысел» представлял председатель совета директоров Артем Чайка.

– Реализация данного проекта – это наш посильный вклад в большую государственную программу импортозамещения, – сказал Артем Юрьевич. – Мы построим завод мощностью 60 тысяч тонн соли в год. Объем инвестиций в проект – 1,6-1,8 млрд руб. Срок реализации проекта 18-20 месяцев. Технологическим партнером нашего проекта выступает швейцарская компания. На заводе в Киреевском районе будет установлено новейшее швейцарское оборудование, очень технологичное и отвечающее самым жестким требованиям по экологии. Большое спасибо правительству Тульской области за поддержку в реализации проекта.

Справка

ООО «Киреевский Солепромысел» занимается добычей рассола на площадке, находящейся в Киреевском районе Тульской области.

Предприятие начало добычу рассола в июле 1999 года, а в 2014 году вошло в группу компаний ОАО «Тыретский Солерудник».



За период эксплуатации до 1 октября 2016 года добыто и реализовано более 273 806 куб. м соляного рассола, что в пересчете составляет 83 510 т сухой соли.



Производимая продукция используется в рамках обработки дорожного полотна, обработки грунта при дорожном строительстве, обслуживании котельных предприятий ЖКХ.