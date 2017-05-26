новости
новости
Регистрация
Теннисист Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве

Теннисист Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве

Туляк сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Уроженец Тулы Андрей Кузнецов пробился в полуфинал теннисного турнира в Женеве, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.

В четвертьфинале теннисист победил немца Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут. Об этом пишет «Р-Спорт».

Кузнецов в полуфинале сыграет с первым номером посева швейцарцем Станисласом Вавринкой. Матч состоится сегодня, 26 мая, в 16.20.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +1
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Кузнецов
Место
ТулаЖенева
Прочее
теннистеннисисттурнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В детсад в Тульской области поставляли молоко сомнительного качества
В детсад в Тульской области поставляли молоко сомнительного качества
В Тульской области разыскивают пропавшего молодого человека
В Тульской области разыскивают пропавшего молодого человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.