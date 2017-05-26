Теннисист Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве

Уроженец Тулы Андрей Кузнецов пробился в полуфинал теннисного турнира в Женеве, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.

В четвертьфинале теннисист победил немца Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут. Об этом пишет «Р-Спорт».

Кузнецов в полуфинале сыграет с первым номером посева швейцарцем Станисласом Вавринкой. Матч состоится сегодня, 26 мая, в 16.20.