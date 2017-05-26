Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».
В Тульской области разыскивают пропавшего молодого человека
Андрей Казаков пропал в Алексинском районе.
В Тульской области пропал 25-летний Андрей Казаков (Алексинский район, деревня Даниловка). Последний раз молодого человека видели 20 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155 см, телосложение нормальное, глаза карие, короткая стрижка.
Был одет: полосатая водолазка темно-серого цвета, серая кепка, джинсы, кроссовки серо-белые, майка белая с черным рисунком.
Особые приметы: тату на предплечье — голова бульдога.
К поискам пропавшего присоединился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Казакова, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.
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