В Тульской области разыскивают пропавшего молодого человека

Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

В Тульской области пропал 25-летний Андрей Казаков (Алексинский район, деревня Даниловка). Последний раз молодого человека видели 20 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, телосложение нормальное, глаза карие, короткая стрижка.



Был одет: полосатая водолазка темно-серого цвета, серая кепка, джинсы, кроссовки серо-белые, майка белая с черным рисунком.



Особые приметы: тату на предплечье — голова бульдога.

К поискам пропавшего присоединился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».