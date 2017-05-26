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В детсад в Тульской области поставляли молоко сомнительного качества

В детсад в Тульской области поставляли молоко сомнительного качества

Нарушения требований Технического регламента Таможенного союза выявила проверка со стороны Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Тульской области провело проверку в отношении ИП, поставлявшего продукты питания в детский сад №5 города Богородицка.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель поставлял детскому саду молочные продукты сомнительного качества.

Были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно: ИП поставлял напиток кисломолочный ацидофильный, молоко и творог без указаний в документации достоверной информации о декларациях о соответствии, в том числе их регистрационных номеров, сроках действия, наименований лиц, принявших декларации и органов их зарегистрировавших.

Учитывая, что ИП относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также, что правонарушение совершено им впервые, Управление выдало предпринимателю предупреждение об административной ответственности по ст. 14.45 КоАП РФ.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:36 0
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