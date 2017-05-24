Габулову разрешили пропустить начало сбора национальной команды

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Как минимум в одном стыковом матче «Арсенала» голкипер примет участие.

Вратарю «Арсенала» Владимиру Габулову Российский футбольный союз разрешил пропустить начало сбора национальной команды, чтобы игрок смог принять участие хотя бы в одном стыковом матче «Арсенала» против «Енисея».

Ранее Габулова вызвали в национальную сборную вместо травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

«Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже», — рассказал гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Р-Спорту».