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Габулову разрешили пропустить начало сбора национальной команды
Фото из архива Myslo.

Габулову разрешили пропустить начало сбора национальной команды

Как минимум в одном стыковом матче «Арсенала» голкипер примет участие.

Вратарю «Арсенала» Владимиру Габулову Российский футбольный союз разрешил пропустить начало сбора национальной команды, чтобы игрок смог принять участие хотя бы в одном стыковом матче «Арсенала» против «Енисея».

Ранее Габулова вызвали в национальную сборную вместо травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

«Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже», — рассказал гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Р-Спорту».

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 0
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