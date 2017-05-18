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Вратаря «Арсенала» включили в расширенный состав сборной России
Фото из архива Myslo.

Вратаря «Арсенала» включили в расширенный состав сборной России

Владимир Габулов заменит травмированного голкипера «Зенита».

Тренерский штаб национальной сборной России внес одно изменение в расширенный список команды для подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017. Вместо травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунева в список включен вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

– Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира.

В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Сюжет: Арсенал
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