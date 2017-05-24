Тулячка Наталья Савченко стала лучшей актрисой России
На театральном фестивале имени Рыбакова в Тамбове тульский театр показал спектакль «Винная комедия» («Супница»), и был отмечен двумя высшими наградами.
В Тамбове завершился театральный фестиваль имени
Специальным дипломом жюри был награжден режиссер-постановщик Дмитрий Краснов, исполнитель роли Поля Дюбара, актерское мастерство которого привело в восторг жюри. «Блеск!» — оценила игру Дмитрия Алексеевича известный театральный критик Ольга Галахова, отметив его умение держать комедийную паузу и отыгрывать партнера.
Дмитрий Краснов.
Такая похвала дорогого стоит. Ведь фестиваль в Тамбове считается именно актерским, театры специально выбирают такие постановки, которые дают возможность ярче раскрыть талант и мастерство своих артистов. Кстати, среди спектаклей фестиваля была и знакомая тулякам «Поминальная молитва», которую в апреле показывал у нас на гастролях Калужский драматический театр.
Наталья Савченко.
Главные премии и звание Лучшей актрисы России в этом году были присуждены заслуженной артистке РФ, актрисе Тульского академического театра имени Горького Наталье Савченко за роль Виолетты Десинь в спектакле «Винная комедия (Супница)» и народной артистке РФ, актрисе Самарского академического театра драмы имени Горького Жанне Романенко за роль миссис Этель Сэвидж в спектакле «Странная миссис Сэвидж».
Уже второй раз в истории рыбаковского фестиваля высшей премией отмечаются актеры Тульского академического театра.
Десять лет назад главную премию получил народный
О том, как это было, мы попросили поделиться впечатлениями лучшую актрису России Наталью Савченко. И в первую очередь — эмоциями после награждения.
Савченко и Краснов.
- Это как сон, — говорит Наталья Петровна. — Чтобы так серьезно, на таком фестивале — у меня такое впервые за всю мою творческую жизнь. Я счастлива. Это очень круто. Такое впечатление, что это произошло не со мной. Тем более все фестивальные спектакли были очень сильные. Привозили даже серьезные моноспектакли.
— А «Винная комедия», если честно, и не совсем фестивальный спектакль.
- Совсем не фестивальный. В первом акте меня практически нет. Моя роль начинается со второго акта. В жюри, кстати, потом об этом сказали: удивлены, что главная героиня играет только второй акт. Председатель жюри, народная артистка России, актриса Московского художественного театра им.
— То есть и сам спектакль жюри оценило?
- Очень понравился Краснов. Дмитрий Алексеевич такой класс показал, все были в восторге. Ему сразу сказали: блестящая работа. Просто с ходу сказали. Он же получил специальную премию, которую придумали в этом году. Так что у нас одна официальная премия, а вторая неофициальная. Это очень круто. Потом Яковлева Дмитрию Алексеевичу сказала: у вас дуэт хороший, вам надо вдвоем играть.
— При всем при том, что Дмитрий Краснов — постановщик этого спектакля, изначально эту роль играл другой артист. И это единственный спектакль, где он участвует как актер.
- Он сейчас классно ввелся еще и в «Знойные мамочки». Я очень рада, что он получил такую высокую оценку как артист, и что так легализовался в качестве артиста.
— У нас звание лучшего актера России на рыбаковском фестивале было только у Бориса Федоровича Заволокина десять лет назад.
- Замечательные слова говорили о нем все, кто его знал. И актриса из Самары, которая тоже получила главную премию, радостно воскликнула: «А мы с ним играли. Я была Дулиттл, он был Хиггинс». Я приехала, и все ему передала. Говорю: вам привет от Романенко. Он с ходу: «Ой, Жанночка!»
— Как проходило награждение?
- Мне утром звонят и говорят: собирайся, поедем премию получать. Я: да ладно? Когда мне слово дали, я сказала: бывают в голове какие-то представления мечты. Команда мечты, еще что-то. Вот это — фестиваль мечты. Насколько все здорово организовано. Награждают красиво. Статуэтка Рыбакова у меня теперь дома, высокая такая. Стоит он с палкой — как Несчастливцев. Я не ждала такой награды. Я человек каждодневный, не праздничный. Я каждый день играю, для меня это главное. А там я себя проверяла — могу ли собраться на такой вот фестиваль.
— То есть что-то сродни спорту?
- Как раз то самое, выбежать из девяти секунд на сотке. Конечно, спорт. Есть же артисты, которые умеют очень круто собираться на показах. Он до этого никак играет, а вот напоказ — как сделал! До этого предполагала, что я другой артист.
Театральный фестиваль, о котором идет речь, назван именем Николая Рыбакова.
Рыбаков Николай Хрисанфович (1811−1876) — великий русский актер, родоначальник семьи прославленных актеров. Считается, что как актер он связывал столицу и провинцию. Рыбаковский фестиваль традиционно проходит в день рождения актера — 19 мая.
Дебютировал Николай Хрисанфович на сцене Курского театра в 1826 году. Гастролировал практически во всех провинциальных театрах Центральной России. В 1852 году состоялся его дебют в Малом, а в 1854 году — в Александринском театрах. В столицах познакомился с первыми пьесами
В 1876 году Рыбаков вступил в тамбовскую театральную труппу. В зените своей славы, после того как Москва отметила 50-летний юбилей сценической деятельности выдающегося русского трагика. О чем сейчас гласит надпись на стене бывшего Зимнего театра: «В этом здании на сцене Зимнего театра в 1876 году сыграл свой последний спектакль великий русский актер Николай Хрисанфович Рыбаков». Похоронен он был в Тамбове на Успенском кладбище. Но могила не сохранилась, так как кладбище было ликвидировано в 30-е годы прошлого века.