Тулячка Наталья Савченко стала лучшей актрисой России

Фото из архива Myslo, а также Тамбовского государственного театра драмы и tmb.news.

В Тамбове завершился театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова . Участие в нем приняли 11 творческих коллективов Москвы, а также провинциальных городов России.

Специальным дипломом жюри был награжден режиссер-постановщик Дмитрий Краснов, исполнитель роли Поля Дюбара, актерское мастерство которого привело в восторг жюри. «Блеск!» — оценила игру Дмитрия Алексеевича известный театральный критик Ольга Галахова, отметив его умение держать комедийную паузу и отыгрывать партнера.



Дмитрий Краснов.

Такая похвала дорогого стоит. Ведь фестиваль в Тамбове считается именно актерским, театры специально выбирают такие постановки, которые дают возможность ярче раскрыть талант и мастерство своих артистов. Кстати, среди спектаклей фестиваля была и знакомая тулякам «Поминальная молитва», которую в апреле показывал у нас на гастролях Калужский драматический театр.



Наталья Савченко.

Главные премии и звание Лучшей актрисы России в этом году были присуждены заслуженной артистке РФ, актрисе Тульского академического театра имени Горького Наталье Савченко за роль Виолетты Десинь в спектакле «Винная комедия (Супница)» и народной артистке РФ, актрисе Самарского академического театра драмы имени Горького Жанне Романенко за роль миссис Этель Сэвидж в спектакле «Странная миссис Сэвидж».

Уже второй раз в истории рыбаковского фестиваля высшей премией отмечаются актеры Тульского академического театра.

Десять лет назад главную премию получил народный артист РФ Борис Заволокин за роль Митрича в спектакле «Страсти по Никите».

О том, как это было, мы попросили поделиться впечатлениями лучшую актрису России Наталью Савченко. И в первую очередь — эмоциями после награждения.



Савченко и Краснов.

- Это как сон, — говорит Наталья Петровна. — Чтобы так серьезно, на таком фестивале — у меня такое впервые за всю мою творческую жизнь. Я счастлива. Это очень круто. Такое впечатление, что это произошло не со мной. Тем более все фестивальные спектакли были очень сильные. Привозили даже серьезные моноспектакли.

— А «Винная комедия», если честно, и не совсем фестивальный спектакль.

- Совсем не фестивальный. В первом акте меня практически нет. Моя роль начинается со второго акта. В жюри, кстати, потом об этом сказали: удивлены, что главная героиня играет только второй акт. Председатель жюри, народная артистка России, актриса Московского художественного театра им. А. П. Чехова Ольга Яковлева мне потом очень хорошие слова сказала, не могу их здесь передать. Помню, кто-то из зрителей написал: мы очень любим Наталью Петровну, хотя, конечно, это не самая яркая ее роль. Для зрителя, может, она не очень яркая. А там оценка профессиональная. Там видят, как это внутри все сделано.

— То есть и сам спектакль жюри оценило?

- Очень понравился Краснов. Дмитрий Алексеевич такой класс показал, все были в восторге. Ему сразу сказали: блестящая работа. Просто с ходу сказали. Он же получил специальную премию, которую придумали в этом году. Так что у нас одна официальная премия, а вторая неофициальная. Это очень круто. Потом Яковлева Дмитрию Алексеевичу сказала: у вас дуэт хороший, вам надо вдвоем играть.

— При всем при том, что Дмитрий Краснов — постановщик этого спектакля, изначально эту роль играл другой артист. И это единственный спектакль, где он участвует как актер.

- Он сейчас классно ввелся еще и в «Знойные мамочки». Я очень рада, что он получил такую высокую оценку как артист, и что так легализовался в качестве артиста.

— У нас звание лучшего актера России на рыбаковском фестивале было только у Бориса Федоровича Заволокина десять лет назад.

- Замечательные слова говорили о нем все, кто его знал. И актриса из Самары, которая тоже получила главную премию, радостно воскликнула: «А мы с ним играли. Я была Дулиттл, он был Хиггинс». Я приехала, и все ему передала. Говорю: вам привет от Романенко. Он с ходу: «Ой, Жанночка!»

— Как проходило награждение?

- Мне утром звонят и говорят: собирайся, поедем премию получать. Я: да ладно? Когда мне слово дали, я сказала: бывают в голове какие-то представления мечты. Команда мечты, еще что-то. Вот это — фестиваль мечты. Насколько все здорово организовано. Награждают красиво. Статуэтка Рыбакова у меня теперь дома, высокая такая. Стоит он с палкой — как Несчастливцев. Я не ждала такой награды. Я человек каждодневный, не праздничный. Я каждый день играю, для меня это главное. А там я себя проверяла — могу ли собраться на такой вот фестиваль.

— То есть что-то сродни спорту?

- Как раз то самое, выбежать из девяти секунд на сотке. Конечно, спорт. Есть же артисты, которые умеют очень круто собираться на показах. Он до этого никак играет, а вот напоказ — как сделал! До этого предполагала, что я другой артист.

справка myslo

Театральный фестиваль, о котором идет речь, назван именем Николая Рыбакова.

Рыбаков Николай Хрисанфович (1811−1876) — великий русский актер, родоначальник семьи прославленных актеров. Считается, что как актер он связывал столицу и провинцию. Рыбаковский фестиваль традиционно проходит в день рождения актера — 19 мая.

Дебютировал Николай Хрисанфович на сцене Курского театра в 1826 году. Гастролировал практически во всех провинциальных театрах Центральной России. В 1852 году состоялся его дебют в Малом, а в 1854 году — в Александринском театрах. В столицах познакомился с первыми пьесами А. Н. Островского и самим драматургом. Рыбаков великолепно играл в пьесах Александра Николаевича. Были роли, которые Островский написал именно для этого актера. И статуэтка Рыбакова, которая вручается на фестивале, изображает его в роли героя пьесы Островского «Лес» Несчастливцева. Образ того самого артиста, который шагал по Руси из Вологды в Керчь, из Керчи в Вологду.

В 1876 году Рыбаков вступил в тамбовскую театральную труппу. В зените своей славы, после того как Москва отметила 50-летний юбилей сценической деятельности выдающегося русского трагика. О чем сейчас гласит надпись на стене бывшего Зимнего театра: «В этом здании на сцене Зимнего театра в 1876 году сыграл свой последний спектакль великий русский актер Николай Хрисанфович Рыбаков». Похоронен он был в Тамбове на Успенском кладбище. Но могила не сохранилась, так как кладбище было ликвидировано в 30-е годы прошлого века.