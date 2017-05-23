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Назначены арбитры на стыковые матчи «Арсенала»

Назначены арбитры на стыковые матчи «Арсенала»

Игры состоятся 25 и 28 мая.

Назначены арбитры на стыковые матчи «Арсенала». Напомним, за право остаться в Премьер-лиге оружейники сыграют с «Енисеем».

Игру в Красноярске рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Его ассистентами назначены Алексей Лунев (Новосибирск) и Валерий Данченко (Уфа). Резервный судья — Николай Волошин из Смоленска. Инспектор матча — москвич Алексей Спирин.

Главным арбитром на игру в Туле назначили Владимира Сельдякова из Балашихи. Ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья — Павел Шадыханов (Москва), инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

Первая игра состоится 25 мая в 15.30 на поле соперника, ответный матч пройдет 28 мая в Туле в 18.00. Напомним, что, по словам генерального директора «Арсенала», вход на Центральный стадион будет бесплатным.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 0
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