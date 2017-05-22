В день матча со «Спартаком» тульская полиция задержала 29 человек

В областном правительстве прошел брифинг по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.

В брифинге приняли участие председатель областного комитета по спорту Дмитрий Яковлев, врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Максим Кузнецов и гендиректор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов.

Матч «Арсенал-Спартак» выдался жарким. К сегодняшнему дню силовики и представители властей подвели итоги. По информации областного УМВД в Тулу приезжали около 10 тысяч болельщиков «Спартака».

По официальной информации, всего было задержано 29 человек. Из них 10 – за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. При этом чьи это были фанаты, «Спартака» или «Арсенала», не уточняется.

Некоторым задержанным суд уже назначил наказания. Максимум – штраф 16 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на 5,5 лет, а также административный арест на 5 суток и запрет на посещение спортивных мероприятий на 5 лет.

Помимо этого троим нарушителям назначили штраф размером 15 тысяч и 5 лет жизни без спортивных зрелищ.

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов рассказал, что сегодня с утра они ждали представителя «Спартака», чтобы вместе осмотреть поврежденное поле и оценить ущерб. Напомним, после матча фанаты повредили систему обогрева поля, вырвали ворота, сломали и сожгли около 166 кресел.

Однако представитель столичного клуба, по словам Балашова, так и не приехал. Сейчас клуб рассматривает все варианты возможного возмещения ущерба.

Пока точных цифр нет. Самый большой урон, конечно же, это испорченная система подогрева, из-за этого вылилось до шести тонн тосола.

Чтобы восстановить стадион, у «Арсенала» есть неделя — до 28 мая, когда наша команда сыграет с «Енисеем». Кстати, вход на матч будет бесплатным.

Глава областного спорткомитета Дмитрий Яковлев на брифинге поблагодарил полицейских за работу, а туляков – за то, что не поддались на провокации.

Известно, что во время и после матча за медицинской помощью обратились пять человек. Никого не госпитализировали. В том числе и упавшего с ограды болельщика. У всех легкие ушибы.

Никто из жителей Тульской области не пострадал.

Как отметил Дмитрий Яковлев, на самом стадионе сотрудников не было сотрудников УМВД, только волонтеры.

– Мы справились силой волонтеров. Полиции внутри чаши стадиона быть не должно, — сказал Яковлев. – Самой главной задачей было — охранять порядок и здоровье людей, мы с этим справились.

Напомним, в период матча «Арсенал-Спартак» в Туле были усилены меры безопасности.

