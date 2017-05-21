За право остаться в Премьер-лиге «Арсенал» будет сражаться с «Енисеем»

Фото пресс-службы "Арсенала". На фото Федерико Расич.

В финальном туре Премьер-лиги тульский «Арсенал» сделал невозможное — оружейники обыграли чемпиона страны с крупным счетом 3:0. В это время основной конкурент в борьбе за место в РФПЛ «Крылья Советов» уступил «Тереку» со счетом 1:3. Самарцы и «Томь» вылетели в ФНЛ.

Сражаться за место в следующем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» будет с красноярским «Енисеем».

«Оренбург» сыграет с «СКА-Хабаровск».

Окончательно места распределились следующим образом: