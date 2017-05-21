Фото пресс-службы "Арсенала". На фото Федерико Расич.
За право остаться в Премьер-лиге «Арсенал» будет сражаться с «Енисеем»
Оружейники обыграли «Спартак» со счетом 3:0.
В финальном туре Премьер-лиги тульский «Арсенал» сделал невозможное — оружейники обыграли чемпиона страны с крупным счетом 3:0. В это время основной конкурент в борьбе за место в РФПЛ «Крылья Советов» уступил «Тереку» со счетом 1:3. Самарцы и «Томь» вылетели в ФНЛ.
Сражаться за место в следующем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» будет с красноярским «Енисеем».
«Оренбург» сыграет с «СКА-Хабаровск».
Окончательно места распределились следующим образом:
сегодня, в 17:45, 41 1067 0
сегодня, в 17:05, 69 8545 0
сегодня, в 16:51, 330 25367 7
сегодня, в 16:30, 104 9722 3
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