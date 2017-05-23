25 и 27 мая в Туле вновь ограничат движение транспорта

Это связано с проведением торжественных мероприятий.

В Туле снова перекроют движение транспорта. 25 мая в городе пройдут торжества, посвященные Дню российского предпринимательства, а 27 мая - мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий Тульской области. В связи с этим введут следующие ограничения:

запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

25 мая с 00.00 до 14.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;

27 мая с 00.00 до 14.00 по ул. Каминского на участке от ул. Ленина до ул. Демонстрации, по ул. Демонстрации на участке от площади Восстания до ул. Каминского.

ограничено движение всех видов транспортных средств:

25 мая с 08.30 до 14.30 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;

27 мая с 10.00 до 14.00 движение всех видов транспортных средств по ул. Каминского на участке от ул. Ленина до ул. Демонстрации, по ул. Демонстрации на участке от площади Восстания до ул. Каминского.

Движение автобусов маршрутов № 12, № 55 27 мая с 10.00 до 14.00 будет производиться по измененной схеме: