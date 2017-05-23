25 и 27 мая в Туле вновь ограничат движение транспорта
Это связано с проведением торжественных мероприятий.
В Туле снова перекроют движение транспорта. 25 мая в городе пройдут торжества, посвященные Дню российского предпринимательства, а 27 мая - мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий Тульской области. В связи с этим введут следующие ограничения:
запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:
- 25 мая с 00.00 до 14.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;
- 27 мая с 00.00 до 14.00 по ул. Каминского на участке от ул. Ленина до ул. Демонстрации, по ул. Демонстрации на участке от площади Восстания до ул. Каминского.
ограничено движение всех видов транспортных средств:
- 25 мая с 08.30 до 14.30 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;
- 27 мая с 10.00 до 14.00 движение всех видов транспортных средств по ул. Каминского на участке от ул. Ленина до ул. Демонстрации, по ул. Демонстрации на участке от площади Восстания до ул. Каминского.
Движение автобусов маршрутов № 12, № 55 27 мая с 10.00 до 14.00 будет производиться по измененной схеме:
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№ м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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12
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завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"
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ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе
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55
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пос. Ивановские дачи - 12-й проезд (Мясново)
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ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации –ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Ф. Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова