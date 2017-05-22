Туляки стали больше сбережений доверять банкам

По данным на 1 апреля 2017 года, жители Тульской области доверили банкам свои сбережения на сумму 166,5 млрд рублей - за год их объем вырос на 14%. При этом подавляющее число вкладчиков предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Как уточнили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, доля депозитов в рублях увеличилась до 90,9%.

Совокупный объем средств индивидуальных предпринимателей Тульской области по итогам первого квартала текущего года составил 1,98 млрд рублей. Общая сумма привлеченных средств юридических лиц и граждан в кредитных организациях, которые работают на территории региона, превысила 247,7 млрд рублей.

На 01.04.2017 на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 9 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 295 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).