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Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле
Фото @молодая тула

Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле

Об этом сообщает сайт championat.com.

У стадиона в Туле работает группа перекупщиков, которые продают билеты на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал»-«Спартак» номиналом 200 рублей по цене в 2000 рублей.
 

Как сообщает корреспондент «Чемпионата», возмущенные болельщики «Спартака» требовали продажи по цене хотя бы в два раза больше номинала. Не добившись своего, они попытались отобрать у перекупщиков пачку билетов на игру. Те спаслись бегством.

Как сообщили в УМВД, заявлений по этому поводу к ним не поступало.

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