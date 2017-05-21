Фото @молодая тула
Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле
Об этом сообщает сайт championat.com.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата», возмущенные болельщики «Спартака» требовали продажи по цене хотя бы в два раза больше номинала. Не добившись своего, они попытались отобрать у перекупщиков пачку билетов на игру. Те спаслись бегством.
Как сообщили в УМВД, заявлений по этому поводу к ним не поступало.
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