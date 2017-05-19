В Новомосковске уничтожили 32 кг турецких помидоров
Эта продукция запрещена к ввозу на территорию РФ.
Ранее Myslo писал о том, что сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с Тульской транспортной прокуратурой в Новомосковске проводили оперативно-профилактическое мероприятия на территории розничного рынка. Специалисты изъяли 231,7 кг польских яблок, запрещенных к ввозу на территорию России.
Позже на этом же рынке обнаружили 32,5 кг санкционных томатов — из Турции. Помидоры изъяли и уничтожили.
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