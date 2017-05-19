новости
новости
Регистрация
В Новомосковске уничтожили 32 кг турецких помидоров

В Новомосковске уничтожили 32 кг турецких помидоров

Эта продукция запрещена к ввозу на территорию РФ.

Ранее Myslo писал о том, что сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с Тульской транспортной прокуратурой в Новомосковске проводили оперативно-профилактическое мероприятия на территории розничного рынка. Специалисты изъяли 231,7 кг польских яблок, запрещенных к ввозу на территорию России.

Позже на этом же рынке обнаружили 32,5 кг санкционных томатов — из Турции. Помидоры изъяли и уничтожили.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
помидорысанкционная продукция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» покажет юным тулякам познавательный телеканал «О!»
«Ростелеком» покажет юным тулякам познавательный телеканал «О!»
Фанаты «Спартака»: прорыв на поле стадиона «Арсенал» после финального свистка не планируется
Фанаты «Спартака»: прорыв на поле стадиона «Арсенал» после финального свистка не планируется
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.