«Ночь музеев» откроет для туляков две новые интерактивные экспозиции

К Международному дню музеев в рамках акции «Ночь музеев» в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открываются экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея.

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества XVI века, одна из немногих русских средневековых крепостей, сохранившаяся до наших дней почти в первозданном виде. Архитектурные формы этого уникального военно-инженерного сооружения являются бесценным источником информации по истории фортификации, военного и строительного дела сравнительно малоизученной в этом отношении эпохи.

Экспозиция «История Тульского кремля. XVI–XXI вв.» площадью 120 м2 создана на основе комплекса археологических, письменных, иконографических источников.

Всего в экспозиции представлено более 300 уникальных артефактов, рассказывающих о прошлом древней крепости.

Представленные вещи отражают повседневную жизнь, быт и занятия туляков на протяжении нескольких столетий. Ключевой экспонат – макет Тульского кремля, который стал своеобразным связующим ядром всей экспозиции.

Макет крепости позволит посетителям, не выходя за пределы зала, образно представить архитектурное своеобразие памятника.

Этот музейный проект будет интересен всем гостям Тульского кремля, поскольку до сих пор в музее не было постоянной экспозиции, посвященной истории крупнейшей крепости южного рубежа Русского государства в XVI – XVII вв.

Между тем опыт многолетней работы показывает, что история строительства и становления Тульской цитадели, повседневный уклад жизни русского средневекового города вызывают особый интерес у каждого музейного посетителя Тульского кремля.

Особенной популярностью экспозиция будет пользоваться у детей и подростков.

Кроме того, в экспозиции задействованы мультимедийные средства: разноплановый справочный материал по истории строительства и становления Тульского кремля, эпизодов военной летописи, археологии, материальной культуре, реставрации памятника в XVIII – XXI вв.

Экспозиция Тульского военно-исторического музея площадью 300 м2 посвящена героической военной истории тульского края, начиная с XIV века и до наших дней. Во все времена туляки защищали южные подступы к Москве. Куликовская битва, Большая засечная черта, ополчение 1812 года, события Первой мировой войны и Великой Отечественной войны – основные вехи военной истории тульского края.

Тульский рубеж проходил не только по территории края, но и через сердца туляков, которые по первому зову вставали на защиту отчизны. Основа экспозиции – подлинные предметы и документы, среди которых около 500 раритетов, реконструированное обмундирование и снаряжение защитников родины. Интерактивные инсталляции, мультимедийные энциклопедии, демонстрация фрагментов документальных фильмов дополняют экспозицию и позволяют посетителям самостоятельно открывать для себя новые страницы истории!

Открытие экспозиций состоится в 20.00. Приглашаются посетители всех возрастов (0+)

Гостями мероприятия станут члены правительства Тульской области и представители Министерства культуры Тульской области.

Место проведения: Тула, кремль.