В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
Победителей «Российского Азимута – 2017» ждут медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.
20 мая в России пройдут XII Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2017». Соревнования стартуют в 73 регионах страны.
В Туле состязание состоится в Комсомольском парке культуры и отдыха, в котором подготовят трассы, доступные любому участнику.
Более 2000 туляков всех возрастов планируют принять участие в массовых соревнованиях.
Победителей «Российского Азимута — 2017» традиционно ждут медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.
Мандатная комиссия по участию в спортивном ориентировании работает с 16 по 19 мая по адресу: Тула, пр. Ленина, 85/1, (конференц-зал ГУ ТО ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства»). Телефоны:
Более подробная информация доступна на сайтах: ktosmp.tularegion.ru, www.o-tula.net.
Впервые в России соревнования были проведены в 2006 году. Тогда на старт вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.
Целью мероприятия является популяризация спортивного ориентирования как полезного для здоровья вида спорта, а также:
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям спортивным ориентированием;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни.
«Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире.
На трассы выйдут сотни тысяч участников во многих субъектах РФ, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомиться с увлекательным видом спорта.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Российский Азимут — 2017» осуществляется Минспортом России, ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», федерацией спортивного ориентирования России, комитетом Тульской области по спорту и федерацией спортивного ориентирования Тульской области.
Соревнования приурочены к проведению в Российской Федерации Года экологии и Всемирного дня ориентирования.