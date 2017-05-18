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В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

Победителей «Российского Азимута – 2017» ждут медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.

20 мая в России пройдут XII Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2017». Соревнования стартуют в 73 регионах страны.

В Туле состязание состоится в Комсомольском парке культуры и отдыха, в котором подготовят трассы, доступные любому участнику.

Более 2000 туляков всех возрастов планируют принять участие в массовых соревнованиях.

Победителей «Российского Азимута — 2017» традиционно ждут медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.

Мандатная комиссия по участию в спортивном ориентировании работает с 16 по 19 мая по адресу: Тула, пр. Ленина, 85/1, (конференц-зал ГУ ТО ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства»). Телефоны: 8 (4872) 33-24-09, 8 (903) 841-82-96, e-mail: marinas_tula@mail.ru.

Более подробная информация доступна на сайтах: ktosmp.tularegion.ru, www.o-tula.net.

 

Впервые в России соревнования были проведены в 2006 году. Тогда на старт вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

Целью мероприятия является популяризация спортивного ориентирования как полезного для здоровья вида спорта, а также:

  • привлечение трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям спортивным ориентированием;
  • пропаганда физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
  • пропаганда здорового образа жизни.

«Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире.

На трассы выйдут сотни тысяч участников во многих субъектах РФ, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомиться с увлекательным видом спорта.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Российский Азимут — 2017» осуществляется Минспортом России, ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», федерацией спортивного ориентирования России, комитетом Тульской области по спорту и федерацией спортивного ориентирования Тульской области.

Соревнования приурочены к проведению в Российской Федерации Года экологии и Всемирного дня ориентирования.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 +1
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