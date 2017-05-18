В Туле на проспекте Ленина пенсионерку переехали два автомобиля

Фото УГИБДД по Тульской области.

Один из водителей скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии.

17 мая в 22.02 в Туле напротив дома №102 на проспекте Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После чего на пенсионерку наехала машина «Хонда».

С многочисленными травмами женщину госпитализировали.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 22-26-85.