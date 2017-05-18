новости
новости
Регистрация
В Туле на проспекте Ленина пенсионерку переехали два автомобиля
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на проспекте Ленина пенсионерку переехали два автомобиля

Один из водителей скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии.

17 мая в 22.02 в Туле напротив дома №102 на проспекте Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После чего на пенсионерку наехала машина «Хонда».

С многочисленными травмами женщину госпитализировали. 

 

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 22-26-85.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:41 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пешехода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
Трое туляков фиктивно прописали у себя 22 мигранта
Трое туляков фиктивно прописали у себя 22 мигранта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.