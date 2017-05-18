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На полтора месяца в Туле перекроют движение транспорта на улице Каминского

На полтора месяца в Туле перекроют движение транспорта на улице Каминского

На участке от улицы Пирогова до проспекта Ленина запретят остановку, стоянку и ограничат движение всех видов транспортных средств.

С 20 мая в Туле на улице Каминского будут ремонтировать дорогу. В связи с этим с указанного числа по 10 июля для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Каминского на участке от улицы Пирогова до проспекта Ленина.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:47 +5
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