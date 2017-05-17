Сергей Кирьяков: «За игру сегодня стыдно. За результат отвечает тренер»

«Арсенал» и «Амкар» сыграли вничью в Туле. Матч завершился со счетом 0:0. Сегодня оружейникам необходимо было победить. Команда боролась и билась, но гол так и не смогла забить.

Тренер туляков Сергей Кирьяков прокомментировал результат игры:

– Мы разочарованы показанной игрой некоторых игроков, разочарованы результатом. Непонятно, что произошло. Концовку первого тайма провели ударно, но не забили. Максимов должен был сам решать. Правый фланг был экспериментальный. У Комбарова и Бурмистрова травмы. Они нас подкосили.

Сам на поле я выйти не мог. Остались не шансы, осталась надежда.

Мы должны теперь обыгрывать «Спартак», надеемся на «Ростов».

Мы настраивали ребят, сделали все возможное. Но на поле вышли не те игроки. Столько брака я давно у ребят не видел. Это всё, что у нас есть на сегодняшний день. У нас нет условного Ари, который решает всё в Локомотиве.

Сегодня на первый план вышло будущее футболистов, судьба команды, города, но многие игроки этим не пропитались. За игру сегодня стыдно. За результат отвечает тренер. На кону было многое, но действие многих игроков не понятно, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.