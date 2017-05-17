новости
новости
Регистрация
Сергей Кирьяков: «За игру сегодня стыдно. За результат отвечает тренер»

Сергей Кирьяков: «За игру сегодня стыдно. За результат отвечает тренер»

Наставник «Арсенала» прокомментировал итог матча.

«Арсенал» и «Амкар» сыграли вничью в Туле. Матч завершился со счетом 0:0. Сегодня оружейникам необходимо было победить. Команда боролась и билась, но гол так и не смогла забить.

Тренер туляков Сергей Кирьяков прокомментировал результат игры:

– Мы разочарованы показанной игрой некоторых игроков, разочарованы результатом. Непонятно, что произошло. Концовку первого тайма провели ударно, но не забили. Максимов должен был сам решать. Правый фланг был экспериментальный. У Комбарова и Бурмистрова травмы. Они нас подкосили.

Сам на поле я выйти не мог. Остались не шансы, осталась надежда.

Мы должны теперь обыгрывать «Спартак», надеемся на «Ростов».
Мы настраивали ребят, сделали все возможное. Но на поле вышли не те игроки. Столько брака я давно у ребят не видел. Это всё, что у нас есть на сегодняшний день. У нас нет условного Ари, который решает всё в Локомотиве.

Сегодня на первый план вышло будущее футболистов, судьба команды, города, но многие игроки этим не пропитались. За игру сегодня стыдно. За результат отвечает тренер. На кону было многое, но действие многих игроков не понятно, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» не смог добыть три очка в матче с «Амкаром»
Спорт
«Арсенал» не смог добыть три очка в матче с «Амкаром»
вчера, в 21:23, 70 5137 2
Все билеты на матч «Арсенала» со «Спартаком» проданы
Спорт
Все билеты на матч «Арсенала» со «Спартаком» проданы
вчера, в 11:00, 63 1911 0
В центре Тулы из-за футбола перекроют движение транспорта
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы из-за футбола перекроют движение транспорта
вчера, в 10:50, 20 3094 -3
Футболисты «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту полтора часа
Спорт
Футболисты «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту полтора часа
16 мая, в 17:23, 54 2581 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:07 0
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Кирьяков
Место
Тула
Прочее
АрсеналАмкарфутболглавный тренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Правительство может запретить показ фильмов с «алкогольными» сценами в дневное время
Правительство может запретить показ фильмов с «алкогольными» сценами в дневное время
Не пропустите мастер-классы жюри «Студенческой весны»
Не пропустите мастер-классы жюри «Студенческой весны»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.