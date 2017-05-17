«Арсенал» не смог добыть три очка в матче с «Амкаром»

Оружейники принимают на своем поле футболистов из Перми. Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!

Финальный свисток. «Арсенал» не смог добыть три очка. Команды сыграли вничью. Теперь сохранить прописку в Премьер-лиге будет практически нереально. А ведь «Оренбург» сегодня сделал такой подарок канонирам!

91' Ой, ой, ой! «Амкар» сейчас мог всё решить в этом матче — Милькович неудачно прострелил по воротам Габулова.

90' Всего две минуты добавил к основному времени Москалев.

89' Григалава получил желтую карточку — задел локтем соперника.

89' Продолжает атаковать «Арсенал»! Страсти кипят на половине поля гостей.

88' Ну как так? Вытащил из угла мяч Хомич!!!

87' Максимова сбили прямо возле штрафной. Пробивают стандарт канониры, даже Габулов прибежал.

85' ПЕРЕКЛАДИНА!!! Григалава мощно пробил! Перекладина спасла «Амкар».

85' Опять Думбия на газоне. Штрафной для «Арсенала».

83' «Нужен гол!» — подсказывают болельщики игрокам «Арсенала». Возможно, футболисты забыли, что им кровь из носу нужно забивать сегодня.

81' Ой, как опасно! С углового едва не забили нам!

80' Мощно пробил Бодул со штрафного по воротам Габулова, но не точно.

79' А у нас до конца матча совсем немного осталось времени. Парни, не разочаровывайте болельщиков!

76' Еще одна замена у пермяков — Прокофьев поменял Комолова.

75' Максимов отдал передачу на Хагуша, тот высоко пробил, вратарь «Амкара» успел перехватить мяч.

74' Свалили в штрафной Хагуша. Очень спорный момент. Арбитр не увидел нарушения.

73' Милькович отмахнулся от Думбия и попал ему рукой по лицу. За это игрок «Амкара» получил «горчичник».

71' А у нас в матче напряжение нарастает. Команды не хотят отсиживаться в обороне — бегут атаковать. Становится жарко!

70' Замена у «Арсенала»: вышел Расич вместо Шевченко.

67' Максимов плохо пробил — выстрелил намного выше ворот.

66' Хагуш упал в чужой штрафной, но фола не было.

63' Первая замена у «Амкара»: с поля ушел Гасилин, вместо него вышел Костюков.

61' Шевченко очень неточно пробивал по воротам Хомича.

60' Тем временем Кирьяков командует мальчиками, которые подают мяч. Тренер «Арсенала» подгоняет ребят — нельзя в таком матче терять ни минуты.

58' Игрок «Амкара» Гол едва не забросил мяч «за шиворот» Габулову!

54' ИЛЬЯ МАКСИМОВ упустил такой шанс! Вывели его буквально один на один с вратарем, но слабо пробил наш футболист. Голкипер «Амкара» легко забрал мяч. А это был 100% шанс!

52' «Вперед, за Тулу!» — раздается на стадионе! Просто мурашки по коже… Верят болельщики в «Арсенал», подгоняют их вперед.

49' Хагуш по правому флангу пробежал, но в последний момент мяч пермяки отобрали.

46' Начался второй тайм!

Оперативный фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала».

Перерыв. Посмотрим статистику матча.

Перерыв. Посмотрим пока обновленную турнирную таблицу. «Томь» проиграла «Крыльям Советов» — 0:2, «Оренбург» — «Уфа» 1:1, «Урал» — «Локомотив» 1:2.

Перерыв. Кстати, процент владения мячом 46 на 54 в пользу «Амкара».

45' Горбатенко пробивал штрафной, но попал в стенку. Сразу после этого прозвучал свисток Москалева. Перерыв! Арбитр решил ничего не добавлять к первому тайму.

44' Зайцев подтолкнул Максимова, тот упал. Арбитр нарушения не увидел.

43' Теперь Думбия пробивал издалека, только слабенько. Хомич без проблем забрал.

41' КАКОЙ МОМЕНТ!!! Максимов ворвался в штрафную, но отдал неудобную передачу Хагушу! Тому пришлось бежать за мячом… А мог бы Илья отдать на Шевченко передачу! Ээээх!

41' Момент у «Амкара». Но Комолов очень не вовремя подскользнулся. Для нас-то, конечно, как раз и вовремя :)

40' Максимов пробивал из-за пределов штрафной! Мимо ворот. Часто сегодня оружейники пробивают издалека, наверно, такая установка тренера.

37' Думбия мог вывести Шевченко один на один с Хомичем, но сказалось скользкое поле! Мяч укатился в другую сторону.

36' Думбия что-то активно начал доказывать арбитру.

32' Удар в дальний угол нанес Думбия с левой ноги — мимо.

29' Мусса слишком долго с мячом возился, пожадничал. В итоге мяч упустил.

27' «Арсенал» проснулся! Активней футболисты стали играть. Только не могут долго мяч задержать у себя туляки.

26' Горбатенко! Издалека мощно пробивал, но не хватило каких-то нескольких сантиметров! Мяч немного выше перекладины пролетел!

25' Мусса убегал по флангу, но его остановили.

20' Опасно! Комолов отдал пас Йовичичу, тот пробил по воротам Габулова. Угловой. Отправили мяч в штрафную оружейников, но никто из пермяков не замкнул передачу. Добивал головой Януш Гол (интересная фамилия) — выше ворот.

17' Стали задерживаться в штрафной гостей наши футболисты. Не останавливаться!

15' Игорь Горбатенко теперь пробивал! Снова вратарь отбил.

10' Первый удар по воротам «Амкара» нанесли оружейники — Мусса пробивал. Вратарь Хомич забрал мяч.

7' Пока без моментов у нас. Похоже, соперники присматриваются друг к другу.

5' В основном, мяч находится в центре поля. В одном из эпизодов гости прорвались вперед. Хагуш зацепил в своей штрафной Комолова. Арбитр промолчал.

1' Кстати, «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой». На 93-й минуте оренбуржцы пропустили гол. Если «Арсенал» сегодня победит, то обгонит «Оренбург» в турнирной таблице!

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Немного о погоде. Холодно и дождливо сегодня в Туле — всего +6 градусов.

0' Составы команд:

Запасные у «Арсенала»: Левашов, Березин, Ершов, Денисов, Иванов, Вергара Аму, Власов, Берхамов, Стеклов, Буранов, Аджоев, Расич.

Запасные у «Амкара»: Будаков, Вамбольт, Гооге, Костюков, Баланович, Салугин, Прокофьев, Гиголаев, Черенчиков.

0' Кстати, накануне случился неприятный инцидент. Игроки «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту в Москве полтора часа! Об этом в своем твиттере написали пермяки. По их словам, туляки не предупредили, что опоздают, да и не брали трубку всё это время. Тульский клуб извинился перед гостями, отметив, что такое случилось впервые! Всему виной стал ремонт дорог, из-за которых представители канониров попали в пробку! И такое случается.

0' Вот в таких формах сыграют сегодня футболисты.

0' Давайте-ка заглянем в турнирную таблицу. «Арсенал» на 15 месте, «Амкар» — на 10-м.

0' Пока на табло зияют нули, но мы очень-очень надеемся и верим, что сегодня счет будет в пользу нашего «Арсенала»! А как иначе, друзья? Премьер-лига выходит на финишную прямую. У канониров осталось всего два матча — с «Амкаром» и со «Спартаком». Положение у нас крайне тяжелое, нужно выигрывать, вырывать победу любым способом. Ждем, что сегодня тульские футболисты выложатся на все 100%. Даже не 100, а 200%!

0' Поле нашего стадиона в отличном состоянии. Убедитесь сами!

0' В этом сезоне команды встречались 26 ноября. Тогда «Арсенал» проиграл со счетом 1:0. На 7-й минуте гол забил Станислав Прокофьев.