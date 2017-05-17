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Не пропустите мастер-классы жюри «Студенческой весны»

Не пропустите мастер-классы жюри «Студенческой весны»

Именитые певцы, актеры и другие деятели искусства дадут мастер-классы тулякам и гостям города. Myslo публикует ъ расписание на 18 мая.

18 мая

Танцевальное направление

  • Лариса Аристова «Народная хореография» Оригинальный жанр
  • Макерова Суссана «Мода»
Театральное направление 
 
  • Сергей Безруков, творческая встреча
 Музыкальное направление 
 
  • Владимир Коробка

Полное расписание и работу площадок «Российской студенческой весны» смотрите здесь.

Автор: Вероника Левина, вчера, в 22:06 0
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Тула

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