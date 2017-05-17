Не пропустите мастер-классы жюри «Студенческой весны»
Именитые певцы, актеры и другие деятели искусства дадут мастер-классы тулякам и гостям города. Myslo публикует ъ расписание на 18 мая.
18 мая
Танцевальное направление
- Лариса Аристова «Народная хореография» Оригинальный жанр
- Макерова Суссана «Мода»
Театральное направление
- Сергей Безруков, творческая встреча
Музыкальное направление
- Владимир Коробка
Полное расписание и работу площадок «Российской студенческой весны» смотрите здесь.
Другие статьи по темам
Место