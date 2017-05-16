Билеты на матч «Арсенал»-«Спартак» в интернете продают по 14 тысяч рублей

Фото из группы ВКонтакте "ФК «Арсенал» Тула".

А тем временем в тульских кассах билеты реализуют только по паспорту с тульской пропиской. Фанаты негодуют.

В Туле ожидается большой спортивный праздник — уже в это воскресенье, 21 мая, в наш город приезжает чемпион страны — «Спартак». Событие вызвало огромный ажиотаж среди болельщиков.

Продажа билетов на матч стартовала вчера, 15 мая. Очередь за заветными пропусками выстроилась длиннющая! Но желающих попасть на игру слишком много.

«Арсенал» сразу же «отсек» фанатов из других регионов: клуб заявил, что билеты будут продавать только по паспортам с тульской пропиской.

И не более двух билетов в одни руки.

Конечно, такой запрет коснулся, в большей степени, москвичей. Наверняка, руководство тульского клуба за целый день замучили звонками и жалобами. К вечеру на их официальном сайте появилась информация для московских фанатов:

- ПФК «Арсенал» пошел навстречу болельщикам 10-кратных чемпионов России и выделил сверх квоты, предусмотренной регламентом РФПЛ, билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал» на матч 30 тура Росгосстрах Чемпионата России 21 мая, — сообщила пресс-служба.

Сколько конкретно билетов выделили москвичам — неизвестно. Клуб в беседе с Myslo просто отказался озвучить конкретные цифры. Что же означает загадочная фраза «сверх квоты» мы, похоже, не узнаем до самого матча.

Отметим, что фанаты «Спартака» — не самые примерные в России. После поединка москвичей с «Амкаром» болельщики прорвались на футбольное поле, чтобы вместе с командой отпраздновать чемпионство.

А на поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики Спартака прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. #АмкарСпартак — FC Amkar (@fc_amkar) 13 мая 2017 г.

Сальваторе Боккеетти остался даже без трусов ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. #АмкарСпартак — FC Amkar (@fc_amkar) 13 мая 2017 г.

Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» — их фанаты Спартака растаскивают на сувениры. #АмкарСпартак — FC Amkar (@fc_amkar) 13 мая 2017 г.

Тем временем в соцсетях бушуют болельщики. Почему продают билеты только по тульской прописке? Это ущемление прав! Не у всех живущих в Туле и области есть нужный штамп в паспорте. Люди приехали жить, работать или учиться в наш регион из других областей, оставаясь при этом официально «не туляками».

Один из фанатов рассказал, что уже обращался в прокуратуру в 2015 году, когда был аналогичный случай. Прокуратура усмотрела в этом нарушение прав человека и внесла в адрес гендиректора «Арсенала» представление. Но спустя два года ситуация вновь повторилась.

Безумие с билетами подхватили и в интернете. Известный сайт Sport-Voyage продает место на матч «Арсенал» — «Спартак» от 6 до 14 тысяч рублей!

К слову, для сравнения, на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Эйбар» на стадион «Камп Ноу» (!) самый дорогой билет на трибуны (не VIP) стоит 125 евро — примерно 7725 рублей.