новости
новости
Регистрация
Билеты на матч «Арсенал»-«Спартак» в интернете продают по 14 тысяч рублей
Фото из группы ВКонтакте "ФК «Арсенал» Тула".

Билеты на матч «Арсенал»-«Спартак» в интернете продают по 14 тысяч рублей

А тем временем в тульских кассах билеты реализуют только по паспорту с тульской пропиской. Фанаты негодуют.

В Туле ожидается большой спортивный праздник — уже в это воскресенье, 21 мая, в наш город приезжает чемпион страны — «Спартак». Событие вызвало огромный ажиотаж среди болельщиков.

Продажа билетов на матч стартовала вчера, 15 мая. Очередь за заветными пропусками выстроилась длиннющая! Но желающих попасть на игру слишком много.

«Арсенал» сразу же «отсек» фанатов из других регионов: клуб заявил, что билеты будут продавать только по паспортам с тульской пропиской.

И не более двух билетов в одни руки.

Конечно, такой запрет коснулся, в большей степени, москвичей. Наверняка, руководство тульского клуба за целый день замучили звонками и жалобами. К вечеру на их официальном сайте появилась информация для московских фанатов:

- ПФК «Арсенал» пошел навстречу болельщикам 10-кратных чемпионов России и выделил сверх квоты, предусмотренной регламентом РФПЛ, билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал» на матч 30 тура Росгосстрах Чемпионата России 21 мая, — сообщила пресс-служба.

Сколько конкретно билетов выделили москвичам — неизвестно. Клуб в беседе с Myslo просто отказался озвучить конкретные цифры. Что же означает загадочная фраза «сверх квоты» мы, похоже, не узнаем до самого матча.

Отметим, что фанаты «Спартака» — не самые примерные в России. После поединка москвичей с «Амкаром» болельщики прорвались на футбольное поле, чтобы вместе с командой отпраздновать чемпионство.

Тем временем в соцсетях бушуют болельщики. Почему продают билеты только по тульской прописке? Это ущемление прав! Не у всех живущих в Туле и области есть нужный штамп в паспорте. Люди приехали жить, работать или учиться в наш регион из других областей, оставаясь при этом официально «не туляками».

Один из фанатов рассказал, что уже обращался в прокуратуру в 2015 году, когда был аналогичный случай. Прокуратура усмотрела в этом нарушение прав человека и внесла в адрес гендиректора «Арсенала» представление. Но спустя два года ситуация вновь повторилась.

Безумие с билетами подхватили и в интернете. Известный сайт Sport-Voyage продает место на матч «Арсенал» — «Спартак» от 6 до 14 тысяч рублей!

К слову, для сравнения, на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Эйбар» на стадион «Камп Ноу» (!) самый дорогой билет на трибуны (не VIP) стоит 125 евро — примерно 7725 рублей.

P.S. Наверняка, до субботы все билеты на такой желанный матч «Арсенал» — «Спартак» распродадут. Страсти с билетами через время утихнут, но неприятный осадок у болельщиков останется.

Сюжет: Арсенал
Игру «Арсенала» с «Амкаром» рассудит Владимир Москалев
Спорт
Игру «Арсенала» с «Амкаром» рассудит Владимир Москалев
сегодня, в 12:50, 1 34 0
Аналитика: чуда с ЦСКА не случилось
Спорт
Аналитика: чуда с ЦСКА не случилось
вчера, в 16:10, 8 786 2
Билеты на матч «Арсенал» – «Спартак» будут продавать по паспортам с тульской пропиской
Спорт
Билеты на матч «Арсенал» – «Спартак» будут продавать по паспортам с тульской пропиской
вчера, в 10:19, 98 2770 -3
Сергей Кирьяков: «В двух последних играх мы должны сделать все, чтобы набрать максимум очков»
Спорт
Сергей Кирьяков: «В двух последних играх мы должны сделать все, чтобы набрать максимум очков»
12 мая, в 22:27, 62 1489 0
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналфутболСпартакбилеты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было
Открытие «Российской студенческой весны» в Туле: как это было
В Тулу может прийти штормовой фронт
В Тулу может прийти штормовой фронт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.