В Тулу может прийти штормовой фронт

В Москве уже объявлено штормовое предупреждение, в Тульской области пока синоптики предсказывают дождь и похолодание в течение дня.

Как сообщает Гидрометцентр России, 16 мая через Центральный федеральный округ с северо-запада на юго-восток перемещается активный скандинавский циклон. В округе пройдут дожди, на севере местами сильные, в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер усилится до 13-20 м/с, на юге в отдельных районах ожидаются грозы.

В Москве уже объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра.

В Туле ожидается дождь во второй половине дня, температура ночью от +2 до +9 градусов, днем - от +12 до +17. К вечеру обещают резкое похолодание до +6 - +8 градусов и сильный дождь.