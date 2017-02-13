Фото предоставлено МБУДО ДЮСШ «Юность».
Юные туляки победили на чемпионате по пауэрлифтингу
Чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу прошли с 8 по 12 февраля в Нижегородской области, в городе Кстово.
С 8 по 12 февраля в Нижегородской области, в городе Кстово прошли чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу. Сборная Тульской области 4-й год подряд не упускает лидирующие позиции. Команда юношей стала победителями первенства России в возрастной категории спортсменов до 18 лет.
А тульский судья Александр Ивегеш получил награду как лучший судья первенства России.
Призерами и победителями стали:
- Семенцов Никита - 1 место,
- Сивков Никита - 1 место,
- Грачева Юля - 1 место,
- Рябчиков Денис - 2 место,
- Хрунов Михаил - 2 место,
- Хоршева Алина - 2 место,
- Лукина Алеся - 2 место.
Все спортсмены включены в состав сборной Российской Федерации для участия в чемпионате мира, который пройдет в июне 2017 года в городе Минске.
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