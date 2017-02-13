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Юные туляки победили на чемпионате по пауэрлифтингу
Фото предоставлено МБУДО ДЮСШ «Юность».

Юные туляки победили на чемпионате по пауэрлифтингу

Чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу прошли с 8 по 12 февраля в Нижегородской области, в городе Кстово.

С 8 по 12 февраля в Нижегородской области, в городе Кстово прошли чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу. Сборная Тульской области 4-й год подряд не упускает лидирующие позиции. Команда юношей стала победителями первенства России в возрастной категории спортсменов до 18 лет.

А тульский судья Александр Ивегеш получил награду как лучший судья первенства России.

Призерами и победителями стали:

  • Семенцов Никита - 1 место, 
  • Сивков Никита - 1 место,
  • Грачева Юля - 1 место,
  • Рябчиков Денис - 2 место,
  • Хрунов Михаил - 2 место,
  • Хоршева Алина - 2 место,
  • Лукина Алеся - 2 место.

Все спортсмены включены в состав сборной Российской Федерации для участия в чемпионате мира, который пройдет в июне 2017 года в городе Минске.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:06 +1
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