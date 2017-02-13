Юные туляки победили на чемпионате по пауэрлифтингу

Фото предоставлено МБУДО ДЮСШ «Юность».

Чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу прошли с 8 по 12 февраля в Нижегородской области, в городе Кстово.

С 8 по 12 февраля в Нижегородской области, в городе Кстово прошли чемпионат и первенство России по классическому пауэрлифтингу. Сборная Тульской области 4-й год подряд не упускает лидирующие позиции. Команда юношей стала победителями первенства России в возрастной категории спортсменов до 18 лет.

А тульский судья Александр Ивегеш получил награду как лучший судья первенства России.

Призерами и победителями стали:

Семенцов Никита - 1 место,

Сивков Никита - 1 место,

Грачева Юля - 1 место,

Рябчиков Денис - 2 место,

Хрунов Михаил - 2 место,

Хоршева Алина - 2 место,

Лукина Алеся - 2 место.

Все спортсмены включены в состав сборной Российской Федерации для участия в чемпионате мира, который пройдет в июне 2017 года в городе Минске.