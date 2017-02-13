В Богородицке отец зарезал сына-алкоголика

71-летний мужчина сам вызвал полицейских и признался в содеянном.

В ночь с 11 на 12 февраля в Богородицке произошло убийство. В отношении 71-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, между подозреваемым и его 46-летним сыном произошла ссора из-за того, что последний постоянно злоупотреблял спиртными напитками.

В ходе конфликта пенсионер нанес сыну несколько ударов ножом в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Утром подозреваемый сообщил в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Тульской области.