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В Богородицке отец зарезал сына-алкоголика

В Богородицке отец зарезал сына-алкоголика

71-летний мужчина сам вызвал полицейских и признался в содеянном.

В ночь с 11 на 12 февраля в Богородицке произошло убийство. В отношении 71-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, между подозреваемым и его 46-летним сыном произошла ссора из-за того, что последний постоянно злоупотреблял спиртными напитками.

В ходе конфликта пенсионер нанес сыну несколько ударов ножом в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Утром подозреваемый сообщил в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:24 0
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