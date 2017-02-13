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14 февраля выставки музея оружия в Тульском кремле будут работать бесплатно

14 февраля выставки музея оружия в Тульском кремле будут работать бесплатно

Акция музея оружия приурочена ко Дню всех влюблённых.

Музей оружия приглашает вас 14 февраля погрузиться в эпоху рыцарства, которая закована в латы и доспехи, овеяна дымкой исторической тайны и романтики.

Прикоснуться к ней, раскрыть секреты рыцарских орденов, ощутить дух великого воинства туляки и гости города смогут, посетив выставку «Эпоха рыцарства. Западноевропейское оружие вв.» из собрания Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Вход на выставку — бесплатный только 14 февраля.

 

сегодня, в 14:44 +1
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