14 февраля выставки музея оружия в Тульском кремле будут работать бесплатно

Музей оружия приглашает вас 14 февраля погрузиться в эпоху рыцарства, которая закована в латы и доспехи, овеяна дымкой исторической тайны и романтики.

Прикоснуться к ней, раскрыть секреты рыцарских орденов, ощутить дух великого воинства туляки и гости города смогут, посетив выставку «Эпоха рыцарства. Западноевропейское оружие вв.» из собрания Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Вход на выставку — бесплатный только 14 февраля.