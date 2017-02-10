Погода в Туле 10 февраля: потепление и небольшой снег

Сегодня в Туле будут небольшой снег и гололедица, зато заметно потеплеет.

По данным сайта Метеоинфо, 10 февраля Тулу ждут переменная облачность, местами - небольшой снег до 1 мм. На дорогах гололедица.

Зато мороз наконец отступает: температура воздуха ночью составит от -12 до -7 градусов, днем - от -7 до -2°С.

Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем чуть посильнее - 5-10 м/с. Атмосферное давление 755-760 мм ртутного столба.