Фото пресс-службы ФК "Кайрат".
Браун Форбс отправился на просмотр в «Кайрат»
Футболист уже успел сыграть за казахстанский клуб в контрольном матче.
Защитник тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс в настоящее время находится на учебно-тренировочном сборе «Кайрата», проходящем в Турции. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
25-летний костариканец уже успел сыграть за казахстанский клуб в контрольном матче с хорватским «Сплитом» (0:0).
Правда, футболист провел на поле около 20 минут: он получил травму и был заменен.
Браун Форбс выступает за «Арсенал» с 1 января 2016 года. Ранее в России он играл также за «Крылья Советов», «Уфу» и «Ростов». В текущем сезоне на счету футболиста 12 матчей в РФПЛ и два забитых мяча.
Гурам Аджоев: «Арсенал» до закрытия трансферного окна будет искать нападающего и левого полузащитника
7 февраля, в 14:12, 19 700 0
2 февраля, в 09:21, 23 754 0
1 февраля, в 20:30, 23 864 -1
1 февраля, в 15:08, 13 824 3
Другие статьи по темам
Люди
Место