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Браун Форбс отправился на просмотр в «Кайрат»
Фото пресс-службы ФК "Кайрат".

Браун Форбс отправился на просмотр в «Кайрат»

Футболист уже успел сыграть за казахстанский клуб в контрольном матче.

Защитник тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс в настоящее время находится на учебно-тренировочном сборе «Кайрата», проходящем в Турции. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

25-летний костариканец уже успел сыграть за казахстанский клуб в контрольном матче с хорватским «Сплитом» (0:0).

Правда, футболист провел на поле около 20 минут: он получил травму и был заменен.

Браун Форбс выступает за «Арсенал» с 1 января 2016 года. Ранее в России он играл также за «Крылья Советов», «Уфу» и «Ростов». В текущем сезоне на счету футболиста 12 матчей в РФПЛ и два забитых мяча.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 +1
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