Под Тулой фирма депутата сваливала мусор на закрытый полигон

Бывший полигон ТБО, расположенный недалеко от поселка Бородинский, подлежит рекультивации по решению суда за счет местной администрации.

Нарушение зафиксировал на видеокамеру местный житель. Он запечатлел, как мусоровоз, принадлежащий ООО «Восток-Сервис», сваливает мусор на закрытый в 2015 году полигон.

Бывший полигон, расположенный в 1,2 км поселка Бородинский, подлежит рекультивации по решению суда за счет местной администрации.

Согласно открытым данным, фирма принадлежит местному депутату Валерию Пятову. Основным видом деятельности компании является управление эксплуатацией жилого фонда.

Известно, что фирма принимала участие в 11 торгах и во всех победила. Основным заказчиком является местная администрация.

«Благодаря «стараниям» ООО «Восток-Сервис» и бездействию правоохранительных органов несанкционированная свалка в 1,2 км от Бородинского огромна. Когда наступит тепло, полигон будет источать зловония, способствовать размножению паразитов — от насекомых до грызунов. И, как уже было все лето 2016 года, застилать большую часть поселка едким дымом от возгораний», — рассказала Myslo местная жительница Татьяна Савосина.

Женщина сняла на видео, как машина выбрасывает мусор на полигоне и прислала его в редакцию Myslo.

Татьяна Савосина хочет попасть на прием к губернатору по этому вопросу.