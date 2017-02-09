В Туле столкнулись два ВАЗа

Фото УГИБДД по Тульской области.

8 февраля в 20.45 на перекрестке улиц Станиславского и Железняка 26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2113, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2112.

В результате ДТП в городскую больницу обратился 46-летний водитель «двенашки», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.