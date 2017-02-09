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В Туле столкнулись два ВАЗа
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле столкнулись два ВАЗа

В ДТП пострадал 46-летний мужчина.

8 февраля в 20.45 на перекрестке улиц Станиславского и Железняка 26-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2113, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2112.

В результате ДТП в городскую больницу обратился 46-летний водитель «двенашки», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 +2
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