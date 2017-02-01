Новые журналы по старым ценам: тулякам предлагают оформить досрочную подписку
Почта России объявляет старт досрочной подписки на 2-е полугодие 2017 года по прошлогодним ценам.
С 1 февраля по 31 марта клиенты «Почты России» могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на второе полугодие 2017 года можно во всех почтовых отделениях Тульской области, а также в режиме онлайн: на сайте почтовой подписки и с помощью мессенджера Viber.
Онлайн можно выписать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.
Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года, все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу «Почты России», в котором сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.
Получить подробную информацию о специальных условиях досрочной подписной кампании и о перечне изданий читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте подписки.
Помимо этого на сайте и в отделениях продолжается акция «Дерево добра».
В рамках этой акции каждый желающий может оформить благотворительную подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.
Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов «Почты России» по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.