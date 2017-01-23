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В Форино прошли соревнования по горнолыжному спорту
Фото Александры Дроздовой.

В Форино прошли соревнования по горнолыжному спорту

На турнир съехались спортсмены из разных городов.

В воскресенье, 22 января, в Форино состоялись первенство Тульской области по горнолыжному спорту и первый этап областного чемпионата. На соревнования приехали участники не только из Тулы и области, но и из Воронежа, Калуги, Орла, Ступино, Москвы.

Первенство.результаты соревнований

Дети 2011-2013 г.р.

  1. Лев Михайлов, Воронеж
  2. Ярослав Клепов, Воронеж
  3. Александр Малахов, Воронеж

Девочки 2009-2010 г.р.

  1. Ульяна Кремнева, Ступино
  2. Анна Анисимова, Тула
  3. Алена Жук, Москва

Мальчики 2009-2010 г.р.

  1. Андрей Колесников, Калуга
  2. Никита Ветошко, Воронеж
  3. Арсений Жмаченков, Воронеж

Девочки 2007-2008 г.р.

  1. Мирослава Шитая, Калуга
  2. Наталья Попова, Калуга
  3. Полина Бурцева, Орел

Мальчики 2007-2008 г.р.

  1. Егор Дедов, Калуга
  2. Ярослав Шерстюк, Калуга
  3. Роман Завгородний, Калуга
чемпионат. результаты

Девочки 2005-2006 г.р.

  1. Ульяна Наумова, Москва
  2. Ангелина Лосева, Калуга
  3. Дарья Лысенко, Тула

Мальчики 2005-2006 г.р.

  1. Даниил Янченко, Калуга
  2. Артем Селигерский, Калуга, 
  3. Матвей Дейнеко, Воронеж

Девушки 2003-2004 г.р.

  1. Дарина Комиссарова, Тула
  2. Лилия Лепенкова, Тула
  3. Анастасия Стрелкова, Тула

Юноши 2003-2004 г.р.

  1. Егор Перуничев, Тула
  2. Илья Еременко, Тула
  3. Роман Кудрявцев, Тула

Девушки 1999-2002 г.р.

  1. Валерия Шишкина, Тула
  2. Элеонора Шишкина, Тула
  3. Алина Полусухина, Тула

Юноши 1999-2002 г.р.

  1. Яков Симонов, Тула
  2. Павел Десяткин, Тула
  3. Егор Ищенко, Тула

Мужчины 1989-1998 г.р.

  1. Евгений Матчин, Тула
  2. Юрий Зорин, Ясная Поляна
  3. Александр Королев, Тула

Женщины 1979-1998 г.р.

  1. Наталья Шишкова, Тула
  2. Анна Гуркова, Тула
  3. Мария Ищенко, Тула

Мужчины 1979-1988 г.р.

  1. Денис Шалак, Тула
  2. Евгений Освальд, Тула
  3. Дмитрий Кулаков, Орел

Женщины 1969-1978 г.р.

  1. Татьяна Стрелкова, Тула
  2. Ольга Чикова, Тула
  3. Наталья Тугова, Тула

Мужчины 1969-1978 г.р.

  1. Денис Бенюх, Орел
  2. Алексей Колесников, Тула
  3. Борис Сержантов, Тула

Мужчины 1951-1967 г.р.

  1. Игорь Иванушкин, Тула
  2. Александр Сухих, Воронеж
  3. Андрей Лысиков, Серпухов

Мужчины 1950 г.р. и старше

  1. Владимир Колесников, Тула

Спортсмены

  1. Валерий Михайлов, Воронеж
  2. Андрей Тугов, Тула
  3. Игорь Удот, Тула
Галерея
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 1
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 2
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 3
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 4
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 5
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 6
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 7
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 8
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 9
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 10
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 11
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 12
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 13
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 14
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 15
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 16
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 17
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 18
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 19
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 20
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 21
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 22
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 23
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 24
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 25
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 26
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 27
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 28
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 29
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 30
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 31
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 32
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 33
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 34
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 35
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 36
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 37
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 38
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 39
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 40
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 41
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 42
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 43
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 44
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 45
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 46
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 47
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 48
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 49
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 50
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 51
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 52
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 53
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 54
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 55
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 56
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 57
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 58
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 59
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 60
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 61
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 62
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 63
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 64
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 65
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 66
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 67
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 68
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 69
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 70
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 71
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 72
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 73
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 74
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 75
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 76
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 77
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 78
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 79
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 80
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 81
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 82
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 83
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 84
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 85
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 86
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 87
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 88
Горнолыжный чемпионат в Форино, Фото: 89
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:12 +3
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