В Форино прошли соревнования по горнолыжному спорту

Фото Александры Дроздовой.

В воскресенье, 22 января, в Форино состоялись первенство Тульской области по горнолыжному спорту и первый этап областного чемпионата. На соревнования приехали участники не только из Тулы и области, но и из Воронежа, Калуги, Орла, Ступино, Москвы.

Первенство.результаты соревнований

Дети 2011-2013 г.р.

Лев Михайлов, Воронеж Ярослав Клепов, Воронеж Александр Малахов, Воронеж

Девочки 2009-2010 г.р.

Ульяна Кремнева, Ступино Анна Анисимова, Тула Алена Жук, Москва

Мальчики 2009-2010 г.р.

Андрей Колесников, Калуга Никита Ветошко, Воронеж Арсений Жмаченков, Воронеж

Девочки 2007-2008 г.р.

Мирослава Шитая, Калуга Наталья Попова, Калуга Полина Бурцева, Орел

Мальчики 2007-2008 г.р.

Егор Дедов, Калуга Ярослав Шерстюк, Калуга Роман Завгородний, Калуга

чемпионат. результаты

Девочки 2005-2006 г.р.

Ульяна Наумова, Москва Ангелина Лосева, Калуга Дарья Лысенко, Тула

Мальчики 2005-2006 г.р.

Даниил Янченко, Калуга Артем Селигерский, Калуга, Матвей Дейнеко, Воронеж

Девушки 2003-2004 г.р.

Дарина Комиссарова, Тула Лилия Лепенкова, Тула Анастасия Стрелкова, Тула

Юноши 2003-2004 г.р.

Егор Перуничев, Тула Илья Еременко, Тула Роман Кудрявцев, Тула

Девушки 1999-2002 г.р.

Валерия Шишкина, Тула Элеонора Шишкина, Тула Алина Полусухина, Тула

Юноши 1999-2002 г.р.

Яков Симонов, Тула Павел Десяткин, Тула Егор Ищенко, Тула

Мужчины 1989-1998 г.р.

Евгений Матчин, Тула Юрий Зорин, Ясная Поляна Александр Королев, Тула

Женщины 1979-1998 г.р.

Наталья Шишкова, Тула Анна Гуркова, Тула Мария Ищенко, Тула

Мужчины 1979-1988 г.р.

Денис Шалак, Тула Евгений Освальд, Тула Дмитрий Кулаков, Орел

Женщины 1969-1978 г.р.

Татьяна Стрелкова, Тула Ольга Чикова, Тула Наталья Тугова, Тула

Мужчины 1969-1978 г.р.

Денис Бенюх, Орел Алексей Колесников, Тула Борис Сержантов, Тула

Мужчины 1951-1967 г.р.

Игорь Иванушкин, Тула Александр Сухих, Воронеж Андрей Лысиков, Серпухов

Мужчины 1950 г.р. и старше

Владимир Колесников, Тула

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