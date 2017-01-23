Фото Александры Дроздовой.
В Форино прошли соревнования по горнолыжному спорту
На турнир съехались спортсмены из разных городов.
В воскресенье, 22 января, в Форино состоялись первенство Тульской области по горнолыжному спорту и первый этап областного чемпионата. На соревнования приехали участники не только из Тулы и области, но и из Воронежа, Калуги, Орла, Ступино, Москвы.
Первенство.результаты соревнований
Дети 2011-2013 г.р.
- Лев Михайлов, Воронеж
- Ярослав Клепов, Воронеж
- Александр Малахов, Воронеж
Девочки 2009-2010 г.р.
- Ульяна Кремнева, Ступино
- Анна Анисимова, Тула
- Алена Жук, Москва
Мальчики 2009-2010 г.р.
- Андрей Колесников, Калуга
- Никита Ветошко, Воронеж
- Арсений Жмаченков, Воронеж
Девочки 2007-2008 г.р.
- Мирослава Шитая, Калуга
- Наталья Попова, Калуга
- Полина Бурцева, Орел
Мальчики 2007-2008 г.р.
- Егор Дедов, Калуга
- Ярослав Шерстюк, Калуга
- Роман Завгородний, Калуга
чемпионат. результаты
Девочки 2005-2006 г.р.
- Ульяна Наумова, Москва
- Ангелина Лосева, Калуга
- Дарья Лысенко, Тула
Мальчики 2005-2006 г.р.
- Даниил Янченко, Калуга
- Артем Селигерский, Калуга,
- Матвей Дейнеко, Воронеж
Девушки 2003-2004 г.р.
- Дарина Комиссарова, Тула
- Лилия Лепенкова, Тула
- Анастасия Стрелкова, Тула
Юноши 2003-2004 г.р.
- Егор Перуничев, Тула
- Илья Еременко, Тула
- Роман Кудрявцев, Тула
Девушки 1999-2002 г.р.
- Валерия Шишкина, Тула
- Элеонора Шишкина, Тула
- Алина Полусухина, Тула
Юноши 1999-2002 г.р.
- Яков Симонов, Тула
- Павел Десяткин, Тула
- Егор Ищенко, Тула
Мужчины 1989-1998 г.р.
- Евгений Матчин, Тула
- Юрий Зорин, Ясная Поляна
- Александр Королев, Тула
Женщины 1979-1998 г.р.
- Наталья Шишкова, Тула
- Анна Гуркова, Тула
- Мария Ищенко, Тула
Мужчины 1979-1988 г.р.
- Денис Шалак, Тула
- Евгений Освальд, Тула
- Дмитрий Кулаков, Орел
Женщины 1969-1978 г.р.
- Татьяна Стрелкова, Тула
- Ольга Чикова, Тула
- Наталья Тугова, Тула
Мужчины 1969-1978 г.р.
- Денис Бенюх, Орел
- Алексей Колесников, Тула
- Борис Сержантов, Тула
Мужчины 1951-1967 г.р.
- Игорь Иванушкин, Тула
- Александр Сухих, Воронеж
- Андрей Лысиков, Серпухов
Мужчины 1950 г.р. и старше
- Владимир Колесников, Тула
Спортсмены
- Валерий Михайлов, Воронеж
- Андрей Тугов, Тула
- Игорь Удот, Тула
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