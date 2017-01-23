За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 34 пьяных водителя

На всех нарушителей были составлены административные протоколы.

За минувшую пятницу и выходные дни (20-22 января) в ходе проведенных профилактических мероприятий на дорогах Тульской области, а также в результате надзорной деятельности сотрудников ГИБДД было выявлено 34 водителя, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

Из них 16 были привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). 18 человек отказались пройти медосвидетельствование. За это на них составлены протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизнь окружающих опасности.

Также Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей и не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде.

Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля, и сделает наш город безопаснее.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.