Тульский спортсмен взял золото на Кубке командующего ВДВ по самбо

Фото предоставно ДЮСШ «Юность»

Соревнования проходили с 20 по 22 января в городе Иваново.

20-22 января 2017 года в городе Иваново в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) прошел новый престижный открытый Всероссийский турнир. Впервые был разыгран командный Кубок командующего ВДВ по самбо.

На этих соревнованиях тульский спортсмен, воспитанник ДЮСШ «Юность» Илья Петухов занял первое место.

Особенностью состязаний стало присвоение звания «Мастер спорта» не только за первое, но и за второе место. Кроме того, все финалисты смогут участвовать в Кубке и чемпионате Российской Федерации по самбо.

За чемпионский титул боролись спортсмены-самбисты из восьми федеральных округов России. Основная программа соревнований прошла с 21 по 22 января и предусматривала проведение мандатной комиссии, взвешивание, жеребьевку, предварительные и финальные поединки.

В Кубке приняли участие мужчины от 18 лет и старше в девяти весовых категориях от 52 до 100 кг и выше, имеющих квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта.