Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе
Футболист так и не сумел закрепиться в «Арсенале».
Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе «Эскилстуна». Речь идет об аренде до лета 2017 года. Об этом пишет «Чемпионат».
Ранее генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов сообщил, что Фримпонг продолжит карьеру в Швеции, однако не стал уточнять название нового клуба ганского полузащитника.
25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провел на поле всего 96 минут. А запомнился футболист тем, что прорекламировал свою собственную линию одежды: игрок вышел на матч в футболке с надписью «Денч». Этот поступок заинтересовал даже английские СМИ.
сегодня, в 12:02, 26 182 1
20 января, в 19:32, 7 478 0
19 января, в 14:58, 21 1119 0
17 января, в 09:40, 15 620 0
Другие статьи по темам
Люди
Место