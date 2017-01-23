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Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе

Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе

Футболист так и не сумел закрепиться в «Арсенале».

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе «Эскилстуна». Речь идет об аренде до лета 2017 года. Об этом пишет «Чемпионат».

Ранее генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов сообщил, что Фримпонг продолжит карьеру в Швеции, однако не стал уточнять название нового клуба ганского полузащитника.

25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провел на поле всего 96 минут. А запомнился футболист тем, что прорекламировал свою собственную линию одежды: игрок вышел на матч в футболке с надписью «Денч». Этот поступок заинтересовал даже английские СМИ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:16 0
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