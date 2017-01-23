Футболист так и не сумел закрепиться в «Арсенале».

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе «Эскилстуна». Речь идет об аренде до лета 2017 года. Об этом пишет «Чемпионат».

Ранее генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов сообщил, что Фримпонг продолжит карьеру в Швеции, однако не стал уточнять название нового клуба ганского полузащитника.



25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провел на поле всего 96 минут. А запомнился футболист тем, что прорекламировал свою собственную линию одежды: игрок вышел на матч в футболке с надписью «Денч». Этот поступок заинтересовал даже английские СМИ.