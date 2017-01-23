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Сборная Тульской области по легкой атлетике завоевала 14 медалей на первенстве ЦФО

Сборная Тульской области по легкой атлетике завоевала 14 медалей на первенстве ЦФО

Отметим, что сразу несколько наших сильнейших спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях по ряду причин.

В Смоленске завершилось первенство Центрального федерального округа. Сборная Тульской области завоевала 14 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

По словам президента Тульской областной федерации легкой атлетики Владимира Аллахвердяна, выступление нашей команды можно считать успешным. Но по объективным причинам не смогли выступить на соревнованиях некоторые спортсмены: в последний момент заболела член сборной России Екатерина Реньжина, а из-за травм не смогли выступить чемпионы России среди молодежи 2016 года Александр Ефимов и Алексей Дорофеев.

На первенстве ЦФО среди мужчин в беге на 3000 м с результатом 8 мин. 11,96 сек. победил Сергей Суббочев (тренер В. Анисимов). Двойной золотой дубль удалось сделать Кристине Хорошевой (тренер Н. Ковтун): 60 м она пробежала в финале за 7,45 сек., а в беге на 200 и вовсе показала лучший результат зимнего сезона в России — 23,27 сек.

В Тульской области появился еще один легкоатлет — мастер спорта. Это Николай Пронин (тренер А. Горячих).

22-летний спортсмен толкнул ядро на 17 м 96 см. Николай немного не дотянул до рекорда Тульской области.

– Правда, на этих соревнованиях у нас были и откровенные невезения. Так, в финале бега на 60 м Александру Жильцову дали одинаковый результат с победителем — 6,90. Но предпочтение отдали его сопернику из Московской области. В таком же финале у юниорок Анна Родионова уступила победительнице всего 0,01 секунды. Результат Анны – 7,92 сек. И на этой же дистанции с результатом 7 секунд ровно Артём Рожнов стал третьим, — рассказал Владимир Аллахвердян.

У юниоров щёкинец Владимир Индус завоевал две серебряные медали — в беге на 2000 м с препятствиями и «гладком» беге на 3000 м. Также в беге на 3000 м среди молодёжи Михаил Мухин занял второе место, а Анастасия Якоби — третье.

Отлично выступили наши эстафетные команды в беге 4×200 м. Сначала команда девушек в составе Екатерины Абаевой, Карины Красновой, Камиллы Курмакаевой и Анастасии Волковой завоевала бронзу. А затем команда юниоров, за которую выступали Павел Коноплин, Дмитрий Воробьёв, Андрей Крамской и Артём Гончаров, в этой же дисциплине взяла серебряные медали.

– Следует также отметить, что у нас ещё три четвёртых места. А совсем юная 14-летняя Юлия Якунина, несмотря на полное отсутствие условий для тренировок в зимний период, стала пятой в прыжках в длину в категории спортсменок до 18 лет, — отметил президент Тульской областной федерации легкой атлетики.

Впереди у сильнейших спортсменов очередные соревнования: первенство и чемпионат России, «Русская зима». Закроют Всероссийский зимний легкоатлетический сезон финальные состязания «Шиповка юных», в которых будут участвовать школьники.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 0
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