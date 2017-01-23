Сборная Тульской области по легкой атлетике завоевала 14 медалей на первенстве ЦФО

Отметим, что сразу несколько наших сильнейших спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях по ряду причин.

В Смоленске завершилось первенство Центрального федерального округа. Сборная Тульской области завоевала 14 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

По словам президента Тульской областной федерации легкой атлетики Владимира Аллахвердяна, выступление нашей команды можно считать успешным. Но по объективным причинам не смогли выступить на соревнованиях некоторые спортсмены: в последний момент заболела член сборной России Екатерина Реньжина, а из-за травм не смогли выступить чемпионы России среди молодежи 2016 года Александр Ефимов и Алексей Дорофеев.

На первенстве ЦФО среди мужчин в беге на 3000 м с результатом 8 мин. 11,96 сек. победил Сергей Суббочев (тренер В. Анисимов). Двойной золотой дубль удалось сделать Кристине Хорошевой (тренер Н. Ковтун): 60 м она пробежала в финале за 7,45 сек., а в беге на 200 и вовсе показала лучший результат зимнего сезона в России — 23,27 сек.

В Тульской области появился еще один легкоатлет — мастер спорта. Это Николай Пронин (тренер А. Горячих).

22-летний спортсмен толкнул ядро на 17 м 96 см. Николай немного не дотянул до рекорда Тульской области.

– Правда, на этих соревнованиях у нас были и откровенные невезения. Так, в финале бега на 60 м Александру Жильцову дали одинаковый результат с победителем — 6,90. Но предпочтение отдали его сопернику из Московской области. В таком же финале у юниорок Анна Родионова уступила победительнице всего 0,01 секунды. Результат Анны – 7,92 сек. И на этой же дистанции с результатом 7 секунд ровно Артём Рожнов стал третьим, — рассказал Владимир Аллахвердян.

У юниоров щёкинец Владимир Индус завоевал две серебряные медали — в беге на 2000 м с препятствиями и «гладком» беге на 3000 м. Также в беге на 3000 м среди молодёжи Михаил Мухин занял второе место, а Анастасия Якоби — третье.

Отлично выступили наши эстафетные команды в беге 4×200 м. Сначала команда девушек в составе Екатерины Абаевой, Карины Красновой, Камиллы Курмакаевой и Анастасии Волковой завоевала бронзу. А затем команда юниоров, за которую выступали Павел Коноплин, Дмитрий Воробьёв, Андрей Крамской и Артём Гончаров, в этой же дисциплине взяла серебряные медали.

– Следует также отметить, что у нас ещё три четвёртых места. А совсем юная 14-летняя Юлия Якунина, несмотря на полное отсутствие условий для тренировок в зимний период, стала пятой в прыжках в длину в категории спортсменок до 18 лет, — отметил президент Тульской областной федерации легкой атлетики.

Впереди у сильнейших спортсменов очередные соревнования: первенство и чемпионат России, «Русская зима». Закроют Всероссийский зимний легкоатлетический сезон финальные состязания «Шиповка юных», в которых будут участвовать школьники.