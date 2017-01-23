Фото УГИБДД по Тульской области.
На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком пострадал мужчина
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.
20 января в 00.50 на 299-м километре автодороги М-2 «Крым» 21-летний водитель автомобиля «ВИС 2345» столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком «Скания».
В аварии пострадал водитель автомобиля «ВИС 2345», который с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
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