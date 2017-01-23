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На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

20 января в 00.50 на 299-м километре автодороги М-2 «Крым» 21-летний водитель автомобиля «ВИС 2345» столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком «Скания».

В аварии пострадал водитель автомобиля «ВИС 2345», который с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 0
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