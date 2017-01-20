В Богородицке прошли соревнования по лыжным гонкам

Фото: "Богородицкие вести".

Это был первый этап Спартакиады учащихся России.

В Богородицке прошел первый этап Спартакиады учащихся России по Тульской области среди лыжников-гонщиков. В лыжной гонке приняли участие команды из городов МО г. Алексин, ДЮСШ г. Богородицк, ДЮСШ Волово, ДЮСШ № 1 «Меч» г. Ефремов, ДЮСШ «Виктория» г. Новомосковск, Узловая, ДЮСШ «Восток» г. Тула, ЛК «Старт» г. Щёкино, Тёпло-Огарёвский район.

В командном зачёте первое место заняла команда ДЮСШ «Восток», второе - ДЮСШ «Виктория», третье — ДЮСШ г. Богородицк.

В личном зачете чемпионами стали Татьяна Черняк и Артём Кузнецов.

По данному старту проходил отбор лучших спортсменов в сборную команду Тульской области по лыжным гонкам для участия во втором этапе Спартакиады учащихся, который будет проходить с 30 января по 5 февраля в Твери среди юношей и девушек 1999 — 2000 г.р.

В состав сборной команды Тульской области вошли наши чемпионы Татьяна Черняк и Артём Кузнецов (тренер-преподаватель Е.Н. Губарев).