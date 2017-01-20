новости
новости
Регистрация
В Богородицке прошли соревнования по лыжным гонкам
Фото: "Богородицкие вести".

В Богородицке прошли соревнования по лыжным гонкам

Это был первый этап Спартакиады учащихся России.

В  Богородицке прошел первый этап Спартакиады учащихся России по Тульской области среди лыжников-гонщиков. В лыжной гонке приняли участие команды из городов МО г. Алексин, ДЮСШ г. Богородицк, ДЮСШ Волово, ДЮСШ № 1 «Меч» г. Ефремов, ДЮСШ «Виктория» г. Новомосковск, Узловая, ДЮСШ «Восток» г. Тула, ЛК «Старт» г. Щёкино, Тёпло-Огарёвский район.

В командном зачёте первое место заняла команда ДЮСШ «Восток», второе  - ДЮСШ «Виктория», третье — ДЮСШ г. Богородицк. 

В личном зачете чемпионами стали Татьяна Черняк и Артём Кузнецов.

По данному старту проходил отбор лучших спортсменов в сборную команду Тульской области по лыжным гонкам для участия во втором этапе Спартакиады учащихся, который будет проходить с 30 января по 5 февраля  в Твери  среди юношей и девушек 1999 — 2000 г.р.

В состав сборной команды Тульской области  вошли наши чемпионы Татьяна Черняк  и Артём Кузнецов (тренер-преподаватель Е.Н. Губарев).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:24 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаБогородицк
Прочее
лыжные гонкисоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сантехник украл у тулячки смартфон
Сантехник украл у тулячки смартфон
В ночь на 21 января на улице Руднева ограничат парковку
В ночь на 21 января на улице Руднева ограничат парковку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика