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Сантехник украл у тулячки смартфон

Сантехник украл у тулячки смартфон

Сотрудник управляющей компании «Астек» пришел в одну из квартир по улице Серебровская в Туле для установки фильтра.

Прокурор Привокзального района города Тулы утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего туляка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Дознание установило, что 18 октября 2016 года ранее судимый обвиняемый, сотрудник управляющей компании «Астек», пришел в одну из квартир по улице Серебровская в Туле для установки фильтра. 

Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры вышла в другую комнату, он тайно похитил телефон марки «Samsung Galaxy A3».

После чего скрылся с места преступления вместе с телефоном.

Нанесенный ущерб составил 14 990 рублей, в ходе дознания похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд города Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:35 0
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