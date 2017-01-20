Сантехник украл у тулячки смартфон

Сотрудник управляющей компании «Астек» пришел в одну из квартир по улице Серебровская в Туле для установки фильтра.

Прокурор Привокзального района города Тулы утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего туляка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Дознание установило, что 18 октября 2016 года ранее судимый обвиняемый, сотрудник управляющей компании «Астек», пришел в одну из квартир по улице Серебровская в Туле для установки фильтра.

Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры вышла в другую комнату, он тайно похитил телефон марки «Samsung Galaxy A3».

После чего скрылся с места преступления вместе с телефоном.

Нанесенный ущерб составил 14 990 рублей, в ходе дознания похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд города Тулы для рассмотрения по существу.