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«Арсенал» интересуется игроками из Грузии и Белоруссии

«Арсенал» интересуется игроками из Грузии и Белоруссии

Гиа Григалава и Антон Путило могут продолжить карьеру в Туле.

Тульский «Арсенал» интересуется грузинским защитником Гиа Григалава и белорусским полузащитником Антоном Путило. Об этом сообщает портал «Onedivision».

Григалава в России защищал цвета ФК «Ростов», ростовского СКА, ФК «Москва», нижегородской «Волги», «Крыльев Советов» и «Анжи». Последним клубом 27-летнего защитника сборной Грузии был кипрский «Пафос».

Путило выступал в России за «Волгу» и московское «Торпедо». Также в карьере 29-летнего белоруса значатся немецкие «Гамбург» и «Фрайбург», а его последним клубом был турецкий «Газиантепспор».

Также сообщается, что «Арсенал» делал предложение Роману Широкову. Однако экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА отказался.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:55 +1
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