Туляк сломал челюсть 17-летнему парню

Заместителем прокурора Пролетарского района Тулы утвержден обвинительный акт в отношении 39-летнего туляка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшие последствий, указанных в ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

16 июня около 21.00 у одного магазинов, расположенного на улице Металлургов, мужчина поссорился с незнакомым 17-летним юношей и ударил его в лицо. В итоге у парня был двойной перелом нижней челюсти.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одновременно прокурор отправил исковое заявление о взыскании с обвиняемого в качестве компенсации за лечение потерпевшего 2697 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.