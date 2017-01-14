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Туляк сломал челюсть 17-летнему парню

Туляк сломал челюсть 17-летнему парню

Между мужчиной и юношей произошел конфликт.

Заместителем прокурора Пролетарского района Тулы утвержден обвинительный акт в отношении 39-летнего туляка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшие последствий, указанных в ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

16 июня около 21.00 у одного магазинов, расположенного на улице Металлургов, мужчина поссорился с незнакомым 17-летним юношей и ударил его в лицо. В итоге у парня был двойной перелом нижней челюсти.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одновременно прокурор отправил исковое заявление о взыскании с обвиняемого в качестве компенсации за лечение потерпевшего 2697 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 0
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